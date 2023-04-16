Российское подразделение Henkel начало русифицировать бренды

«Henkel Россия» (с начала года работает в России как самостоятельная компания Lab Industries) начала русифицировать бренды из своего портфеля, хотя сделка по продаже активов еще не завершена.

Так, на полках магазинах и на маркетплейсах стали появляться товары бренда с названиями на русском, при этом дизайн остался прежнем. Например, кондиционер для белья Vernel теперь называется «Вернель», порошок для стирки Persil – «Персил», а туалетные блоки Bref – «Бреф».

«Мы поменяли буквы, но ничего не изменилось», – говорится в сообщении производителя в одной из карточек товара, выставленном на продажу в интернет-магазине, отмечает РИА «Новости».

В компании Lab Industries сообщили, что сделка по продаже активов в стране находится на финальном этапе. Они сказали, что до подписания сделки не могут предоставить дополнительной информации, однако подтвердили, что «Вернель» действительно производится компанией Lab Industries.

В Ozon сообщили, что названия брендов компании Henkel были русифицированы по инициативе производителя. В интернет-магазине добавили, что фактически ничего, кроме написания кириллицей вместо латиницы, не изменилось. По их данным, товар производится на тех же предприятиях и проходит те же стадии проверки, что и до смены названия.

Управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена считает, что названия производитель решил изменить по собственной инициативе, и к этому не имеют отношения действующие нормативные активы, в том числе закон о государственном языке. По ее словам, речь идет о ребрендинге.

В конце марта стало известно, что компания Henkel находится на завершающей стадии продажи российских активов.