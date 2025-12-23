В критических условиях в молодёжи проявляются лучшие черты русского характера. Какое «потерянное поколение»? Какое по счету? Пустые это разговоры.0 комментариев
Синоптик предупредил о наступлении «настоящей русской зимы» в Москве
Синоптик Тишковец предупредил о наступлении «настоящей русской зимы» в Москве
В ближайшие дни настоящий зимний мороз охватит Москву и центральные регионы России, а температура воздуха опустится до семи градусов ниже нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Североатлантический циклон, центр которого сейчас находится над Волго-Вятским регионом, продолжает активно влиять на погоду, сообщает Telegram-канал Тишковца.
Этот циклон принес снегопады на большую часть Русской равнины, и во вторник он смещается на восток, чтобы уже к вечеру накрыть Югру снежным ненастьем. Одновременно холодный фронт, связанный с циклоном, дотянется до междуречья Волги и Дона.
Максимальные снегопады ожидаются на Урале, в Западной Сибири, Кольском полуострове и в Белом море. Локальные снегопады затронут восток Европейской территории России, Среднее Поволжье, Черноземье и Русский Север, однако северо-запад страны и Центральная Россия попадут под влияние скандинавского антициклона, который принесет сюда солнечную и бесснежную погоду.
На севере ощущение зимы усилят северные ветра, а температурный фон с эпицентром холода над Коми окажется ниже нормы на 4-12 градусов. Днем в Поморье температура достигнет минус восьми – минус 13 градусов, в Коми опустится до минус 23–28, а вечером местами ожидаются 30-градусные морозы. Исключение составят Мурманская область и юг страны, где сохранится температура от нуля до плюс пяти.
В Москве, по словам Евгения Тишковца, на ВДНХ впервые этой зимой зафиксировано минус 10,7 градуса, а в Подмосковье – до минус 12,7. Небо полностью закрыто облаками с нижней кромкой 600-1000 метров, идут ливневые снегопады, видимость составляет 3,1 км, влажность – 83%, давление достигает 750,4 мм ртутного столба.
Днем ситуация останется зимней, однако из-за влияния скандинавского антициклона осадков станет меньше. Температура в столице не превысит минус восьми – минус 11 градусов, что на семь градусов ниже нормы, при порывах ветра до 13 м/с на улице будет ощущаться как минус 16. Барометры покажут до 756 мм ртутного столба.
Пик стужи ожидается в ночь на среду, когда столбики термометров опустятся до минус 10-15, а днём небольшой снег и минус три – минус восемь. К четвергу ожидается потепление до нуля – минус пяти, а в пятницу ночью пройдут снегопады с мокрым снегом при температуре минус два – плюс один, днём снова похолодает до нуля – минус трёх.
В конце недели в столице продолжатся снегопады, в субботу температура составит от минус двух до минус семи, в воскресенье до минус 6-11. Высота снежного покрова к выходным достигнет 4-9 см, а к Новому году местами сугробы могут вырасти до 11-15 см.
Как отмечает Евгений Тишковец, «наконец-то в столицу придёт настоящая русская зима».
