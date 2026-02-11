Tекст: Алексей Дегтярёв

Диалог о мирном урегулировании ситуации на Украине лишен смысла, если в нем не участвует государство, которое одерживает верх, пояснил Джерми в эфире YouTube-канала Deep Dive, передает РИА «Новости».

Он добавил, что «с некоторым удовольствием» наблюдал за светскими беседами между европейцами, американцами и украинцами, проводившимися без русских.

Офицер иронично отметил, что западные партнеры Киева якобы практически достигли цели, договариваясь исключительно между собой. Однако такой подход бесполезен, так как никто не ведет диалог с реальным победителем в противостоянии.

По мнению аналитика, военные контакты между Москвой и Вашингтоном сохраняют критическую важность. Он подчеркнул, что представители Пентагона оценивают обстановку на передовой гораздо объективнее и лучше, чем любые западные СМИ.

Джерми резюмировал, что американское командование прекрасно осознает истинную картину происходящего на линии соприкосновения. Для них вопрос стоит уже не в том, проигран ли конфликт, а лишь в том, каким именно образом это случилось.

Ранее руководитель европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что в скором времени покажет список с условиями для России по урегулированию украинского конфликта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала по поводу слов Каллас с требованиями к Москве.