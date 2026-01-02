Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.0 комментариев
Скопление снега назвали причиной обрушения крыши на складе в Югре
Причиной обрушения крыши на открытом месяц назад складе Wildberries в городе Юрге Кемеровской области могло стать скопление снега. В результате произошедшего пострадали три человека, сообщили в следственном управлении СК по региону и прокуратуре Кузбасса.
Обрушение крыши на складе Wildberries, который был открыт месяц назад в городе Юрге Кемеровской области, могло произойти из-за скопления снега, передает ТАСС. В следственном управлении СК РФ по региону сообщили: «1 января 2026 года поступило сообщение о частичном обрушении кровли складского помещения коммерческой организации в Юрге, в результате чего трое работников предприятия пострадали, им на месте оказана медицинская помощь. По предварительной версии, причиной инцидента явилось скопление снега на кровле».
В региональной прокуратуре уточнили, что обрушение произошло в зоне разгрузки. Сейчас проводится проверка по статье 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Надзорное ведомство контролирует ход проверки и также оценивает соблюдение законодательства об охране труда и градостроительных норм при строительстве склада.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на складе Wildberries в Кузбассе произошло обрушение крыши. \