Скопление снега назвали причиной обрушения крыши на складе в Югре

Tекст: Дмитрий Зубарев

Обрушение крыши на складе Wildberries, который был открыт месяц назад в городе Юрге Кемеровской области, могло произойти из-за скопления снега, передает ТАСС. В следственном управлении СК РФ по региону сообщили: «1 января 2026 года поступило сообщение о частичном обрушении кровли складского помещения коммерческой организации в Юрге, в результате чего трое работников предприятия пострадали, им на месте оказана медицинская помощь. По предварительной версии, причиной инцидента явилось скопление снега на кровле».

В региональной прокуратуре уточнили, что обрушение произошло в зоне разгрузки. Сейчас проводится проверка по статье 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Надзорное ведомство контролирует ход проверки и также оценивает соблюдение законодательства об охране труда и градостроительных норм при строительстве склада.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на складе Wildberries в Кузбассе произошло обрушение крыши. \