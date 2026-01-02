Крыша обрушилась на складе Wildberries в Кузбассе

Tекст: Дмитрий Зубарев

На складе Wildberries в городе Юрге Кемеровской области произошло обрушение крыши, передает ТАСС. Инцидент случился в зоне разгрузки действующего склада, который был открыт лишь месяц назад. По данным экстренных служб, на месте происшествия есть пострадавшие, точная площадь обрушения пока неизвестна.

В региональном управлении МЧС подтвердили факт ЧП, однако подробности происшествия не раскрыли. В ведомстве сообщили, что их подразделения выезжали на склад, но помощь сотрудников спасательных служб не понадобилась.

Ранее в декабре 2025 года Wildberries объявляла о запуске первой очереди нового логистического центра в Кузбассе. После полного завершения строительства площадь комплекса должна составить примерно 100 тыс. кв. метров, а емкость – более 23 млн единиц товара. Окончательные сроки ввода всего объекта в эксплуатацию не называют.

