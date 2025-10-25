80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.3 комментария
СК открыл уголовное дело из-за обрушения конструкции на вокзале в Петербурге
Возбуждено уголовное дело после частичного обрушения площадки на парковке Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Начато расследование инцидента с обрушением асфальтового покрытия пандуса на автостоянке Ладожского вокзала.. Открыто уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте ведомства.
По данным следствия, обрушение произошло около 19.00 мск. Никто не пострадал. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Ведомство уточнило, что руководство Западного межрегионального следственного управления держит на контроле ход расследования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту обрушения. Глава администрации Красногвардейского района Петербурга Андрей Хорт заявил, что на вокзале частично обрушилась крыша надземной парковки, упав на платформу.