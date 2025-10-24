80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
Прокуратура начала проверку после обрушения крыши вокзала в Петербурге
На Ладожском вокзале в Петербурге обрушилась часть крыши двенадцатой платформы, при этом данные о пострадавших отсутствуют.
Проверку по факту обрушения части крыши на платформу Ладожского вокзала в Петербурге проводит Северо-Западная транспортная прокуратура, передает РИА «Новости». Доступ к участку, где произошел инцидент, ограничен, об этом сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура также выясняет исполнение законодательства о безопасности эксплуатации транспортной инфраструктуры, а также соблюдение прав пассажиров в связи с этим происшествием.
Ранее глава администрации Красногвардейского района Петербурга Андрей Хорт сообщил, что на вокзале частично обрушилась крыша надземной парковки, упав на платформу. По его словам, информации о пострадавших не поступало. Прокуроры проверяют обстоятельства инцидента и возможные нарушения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новосибирске в одной из палат детской городской клинической больницы №1 произошло обрушение потолка, пострадавших нет. В Саратове в аварийном доме на 18 человек провели эвакуацию из-за частичного обрушения стены, по факту халатности возбудили уголовное дело.