Прокуратура начала проверку после обрушения крыши вокзала в Петербурге

Tекст: Денис Тельманов

Проверку по факту обрушения части крыши на платформу Ладожского вокзала в Петербурге проводит Северо-Западная транспортная прокуратура, передает РИА «Новости». Доступ к участку, где произошел инцидент, ограничен, об этом сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура также выясняет исполнение законодательства о безопасности эксплуатации транспортной инфраструктуры, а также соблюдение прав пассажиров в связи с этим происшествием.

Ранее глава администрации Красногвардейского района Петербурга Андрей Хорт сообщил, что на вокзале частично обрушилась крыша надземной парковки, упав на платформу. По его словам, информации о пострадавших не поступало. Прокуроры проверяют обстоятельства инцидента и возможные нарушения.

