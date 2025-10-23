Потолок рухнул в палате детской больницы Новосибирска

Tекст: Алексей Дегтярев

Состояние конструкций корпуса обследуют специалисты службы технического контроля, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Отмечается, что утром 23 октября в палате обнаружили трещину, после чего детей перевели из опасного крыла в другие помещения.

В региональных СМИ и Telegram-каналах ранее появилось видео последствий происшествия, на котором видны обломки в палате.

Одна из сотрудниц больницы рассказала агентству, что инцидент мог произойти в хирургическом корпусе, где ранее уже отмечалось обрушение уличного парапета.

В сентябре в городе Татарск в Новосибирской области обрушилась часть здания местной школы, никто не пострадал и не погиб.

До этого в Приморском крае завели дело после обрушения здания колледжа во время строительно-монтажных работ.