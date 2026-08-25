Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.4 комментария
Синоптики спрогнозировали заморозки в шести российских регионах
Гидрометцентр: В конце лета в шести российских регионах ожидаются заморозки
В конце лета жителей ряда российских субъектов ожидает резкое похолодание с понижением температуры ниже нуля и осадками в виде мокрого снега, сообщили в Гидрометцентре.
В последние дни лета на территории Магаданской, Иркутской, Мурманской и Кировской областей, а также в Якутии и Забайкальском крае ожидается минусовая температура, передает РИА «Новости».
«С 27 по 28 августа в Мурманской области ожидаются ночные заморозки до минус двух градусов, на севере Иркутской области температура ночью до минус трех градусов, а в Магаданской области до минус шести градусов», – рассказали специалисты Гидрометцентра.
Синоптики добавили, что 26 августа в Забайкальском крае похолодает до минус двух градусов, а 28 августа в Кировской области столбики термометров опустятся до минус одного градуса. Также на юге Якутии ожидается до минус пяти градусов, а на арктическом побережье региона прогнозируется дождь с мокрым снегом и ветер скоростью от 18 до 23 метров в секунду.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа в Магаданской области выпал летний снег.
В конце мая синоптики ожидали ночные заморозки в Московском регионе.
Зимой метеорологи прогнозировали сорокаградусные морозы на северо-востоке Якутии.