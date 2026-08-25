Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.4 комментария
На севере Украины остались без света 30 тыс. абонентов
«Черниговоблэнерго»: На севере Украины остались без света 30 тыс. абонентов
Украинское предприятие «Черниговоблэнерго» из-за аварии отключило больше 30 тыс. абонентов от электросети.
Более 30 тыс. абонентов остались без электроснабжения на севере Украины в результате аварии на энергообъекте, передает ТАСС. По данным предприятия «Черниговоблэнерго», обесточены более 30 тыс. абонентов в Черниговском районе Черниговской области и абоненты в Славутиче Киевской области.
Ранее стало известно о нескольких сериях взрывов в городе Чернигове на севере Украины. В настоящее время в ряде областей Украины, в том числе в Черниговской, объявлена воздушная тревога.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года из-за повреждения энергообъекта в Черниговской области без света остались свыше 31 тыс. абонентов.
В декабре прошлого года масштабная авария в энергосети обесточила почти 90% жителей этого региона.
Осенью 2025 года подача электричества полностью прекратилась в городе Славутиче.