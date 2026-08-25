«Черниговоблэнерго»: На севере Украины остались без света 30 тыс. абонентов

Tекст: Денис Тельманов

Более 30 тыс. абонентов остались без электроснабжения на севере Украины в результате аварии на энергообъекте, передает ТАСС. По данным предприятия «Черниговоблэнерго», обесточены более 30 тыс. абонентов в Черниговском районе Черниговской области и абоненты в Славутиче Киевской области.

Ранее стало известно о нескольких сериях взрывов в городе Чернигове на севере Украины. В настоящее время в ряде областей Украины, в том числе в Черниговской, объявлена воздушная тревога.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года из-за повреждения энергообъекта в Черниговской области без света остались свыше 31 тыс. абонентов.

В декабре прошлого года масштабная авария в энергосети обесточила почти 90% жителей этого региона.

Осенью 2025 года подача электричества полностью прекратилась в городе Славутиче.