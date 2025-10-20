Славутич остался без света после повреждения энергообъекта в регионе

В Славутиче и Черниговской области отключили электричество

Tекст: Денис Тельманов

О полном отключении света в Славутиче Киевской области сообщил городской совет, передает ТАСС. В официальном сообщении сказано: «[Поврежден] объект энергетики <…>. В настоящее время электроснабжение отсутствует по всему городу. На уровне Черниговского региона произошло автоматическое обесточивание».

Позднее компания «Черниговоблэнерго» в своем телеграм-канале подтвердила отсутствие электричества в северной части Черниговской области. По словам представителей компании, часть региона осталась без электроснабжения.

Причины повреждения объекта энергетики и сроки восстановления подачи электроэнергии пока не называются. Местные власти и энергетики работают над устранением последствий аварии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в северной части Черниговской области на Украине произошло полное отключение электричества из-за повреждения энергетического объекта после серии взрывов.

В результате аварии в Корюковском районе Черниговской области около 17 тыс. жителей остались без электроснабжения. Российские военные в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре украинских объектов.

