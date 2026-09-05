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Синоптик спрогнозировала возвращение бабьего лета в Москву
Синоптик Паршина спрогнозировала бабье лето в Москве
В Москве и Подмосковье 8 и 9 сентября ожидается наступление бабьего лета с потеплением до +21 градуса после резкого похолодания на текущих выходных, заявила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
«После резкого похолодания в выходные и понедельник жителей Московского региона ждет два дня бабьего лета. Восьмого и девятого сентября погода ожидается облачная с прояснениями, преимущественно без осадков», – рассказала она РИА «Новости».
Синоптик уточнила, что ночи останутся прохладными, температура составит от +4 до +9 градусов. Однако днем воздух значительно прогреется: во вторник ожидается около +15 градусов, а в среду температура поднимется до +21 градуса.
Паршина добавила, что с четверга в Москву и Подмосковье вернутся дожди. При этом к следующим выходным температура может достигнуть 18–23 градусов тепла, что соответствует климатической норме или немного превышает ее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Тишковец сообщил о начале бабьего лета в Центральной России 8 сентября. Резкое ухудшение погоды произойдет в Москве на выходных 5 и 6 сентября. Синоптик пообещала «положительную аномалию» в Москве в начале сентября.