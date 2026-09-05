Захарова: Угрозы Зеленского гражданской авиации рассмотрят в Совбезе ООН

Tекст: Катерина Туманова

«Тема будет рассматриваться в Совете Безопасности... Тут вариантов быть не может. В какой форме и когда это произойдет, решит наше постоянное представительство при ООН. Там профессионалы высшей категории, поэтому все будет сделано», – приводит слова дипломата РИА «Новости» со ссылкой на радио «Комсомольская правда».

Захарова добавила, что проблема затрагивает не только Россию, но и международное сообщество, так как над территорией страны летают иностранные пассажиры.

Дипломат выразила недоумение, неужели западным спонсорам Киева безразлична судьба собственных граждан.

Также Москва направила генеральному секретарю Международной организации гражданской авиации (ICAO) Хуану Карлосу Саласару срочное обращение с протестом против действий украинских властей. В организации подтвердили получение обращения.

Ранее президент России Владимир Путин назвал заявления Зеленского заявкой на государственный терроризм, пообещав ответные меры.