Капитан «Норда» рассказал об издевательствах со стороны СБУ

Экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» подвергается унижениям и издевательствам со стороны сотрудников СБУ и украинских пограничников, заявил капитан судна Владимир Горбина.

«Мы вынуждены жить рядом с пятью тоннами гниющей рыбы. Постоянно дышать отравленным воздухом. Только сегодня был произведен первый вывоз бака с отходами, но договор заключен не был», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что украинская госпогранслужба лжет о том, что экипаж судна обеспечен всем необходимым для жизни.

Горбина добавил, что сотрудники СБУ также опломбировали трюм с работающим электрооборудованием, в итоге экипаж не может несколько дней удостовериться в сохранности приборов. На суде из-за этого может в любой момент вспыхнуть пожар, отметил он.

«Судя по тому, как с нами обращаются, нас никто не будет спасать», – заявил капитан.

По его словам, он и еще один матрос уже перенесли гипертонический криз, однако им отказали в госпитализации – сделали по уколу и дали «поддерживающие таблетки».

«Никто даже не потрудился сделать анализы, кардиограмму. Я не знаю, смогу ли пережить этот кошмар», – сказал Горбина.

Накануне стало известно, что украинские правоохранительные органы отобрали российские паспорта у экипажа рыболовецкого судна «Норд». Капитану предъявили подозрение, ему вменяется «нарушение порядка въезда» в Крым.

Предполагается, что моряков вынуждают признать себя гражданами Украины.

Судно с 10 моряками на борту было захвачено украинскими пограничниками в Азовском море. «Норд» был транспортирован в Бердянск.