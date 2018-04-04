Захваченным Украиной российским морякам отказали в медпомощи

Защита экипажа российского судна «Норд», задержанного 25 марта пограничниками Украины в Азовском море, заявила о «нечеловеческих» условиях содержания моряков, в частности об отказе предоставить им медицинскую помощь.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката моряков Александра Руденко, экипаж силой удерживается на судне, в трюмах которого уже одиннадцатые сутки хранится около 5 тонн рыбы.

«Находиться на палубах положительно невозможно – там невыносимый запах тухлой рыбы. Когда я поднялся на борт, мне стало плохо», – добавил Руденко.

Также он отметил, что «есть решение суда, по которому на борту находиться нельзя – СБУ арестовала судно, и им нельзя пользоваться». При этом, как подчеркнул юрист, когда моряки сошли на берег, «их вернули обратно силой, буквально заламывая руки, под дулом пистолета».

Также Руденко сообщил, что российским морякам не оказывают медпомощь. Так, у одного из членов экипажа подскочило давление, однако скорая помощь якобы не стала делать кардиограмму из-за невозможности нахождения на «режимном объекте».

При этом, как заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян, продукты, воду и медикаменты морякам поставляют.

«Нечеловеческого отношения к членам команды нет. Наоборот, именно российские СМИ пытаются показать, что команда находится в ужасных условиях. Судно подключено к системе энергоснабжения в порту, и есть все необходимое, чтобы его системы не пришли в упадок, и это касается рыбы, находящейся на борту», – подчеркнул Слободян.

Ранее сообщалось, что капитана задержанного 25 марта Украиной крымского рыболовецкого судна «Норд» был доставлен в управление СБУ в Херсоне и ожидает избрания меры пресечения.

В понедельник, 2 апреля, украинские правоохранители отобрали у экипажа судна российские паспорта, а капитана заподозрили в «нарушении порядка въезда» в Крым. Предполагается, что моряков вынуждают признать себя гражданами Украины.