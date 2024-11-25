Взрыв произошел у части под Чугуевом, где инструкторы НАТО обучали ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Лебедев сообщил, что удар произошел около 21.15 мск в районе Чугуева, в пригороде Кочеток, передает РИА «Новости». Целью атаки стал детский лагерь «Орленок», в котором размещались ВСУ. По словам Лебедева, рядом с лагерем расположен кемпинг, где также были замечены украинские военные и наемники латинского происхождения.

В дополнение к этому, как сообщается, в пригороде Чугуева случился еще один взрыв у военной части А-1310. Взрыв произошел 24 ноября в 21.30 (22.30 мск). В результате взрыва множество скорых направились к охраняемой территории. Лебедев отметил, что в этой части НАТОвские инструкторы обучали украинских военных стрельбе из орудий западного образца. Пока неизвестно, попали ли инструкторы под удар.

Лебедев уточнил, что конкретика по произошедшему еще выясняется, пока нет точной информации о возможных потерях среди военных и инструкторов.

Напомним, в Кривом Роге в течение последних дней были нанесены удары по местам дислокации офицеров ВСУ и западных наемников, что привело к ликвидации ряда военных сообщал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Кроме того он отмечал, что в результате удара по месту временной дислокации украинских войск в селе Писаревка Сумской области погибли более ста человек, включая десятки иностранных наемников, знакомых с натовскими системами вооружения.