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    Зачем Киев отправляет в окопы медиков и химиков
    США пригрозили России ответом на якобы участие военных КНДР в боях в Курской области
    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине
    Вице-премьер Мантуров протестировал новый электромобиль Lada e-Aura
    ВСУ предприняли попытку бегства из окружения под Курахово
    Стало известно об освобождении запорожской Новодаровки
    Скачко оценил разрабатываемый Зеленским «план стойкости»
    Трамп пообещал «усердно работать» над урегулированием на Украине
    Франция и Венгрия стали главными покупателями российского газа в ЕС
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какой мир хочет построить Трамп

    Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдет на карте.

    3 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Что делают спортивные команды и болельщики из Израиля в Европе?

    Современный Запад устроен так, что про Израиль нельзя спрашивать. Даже думать в эту сторону ни в коем случае нельзя, потому что мгновенно в эфире возникают слова «антисемитизм», «Холокост» и «погром». И выясняется, что Израиль – это такое государство, которому весь мир должен кланяться. Кланяться, каяться и благодарить.

    21 комментарий
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему у иноагентов не получается пропаганда

    Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.

    16 комментариев
    15 ноября 2024, 10:57 • Новости дня

    Подполье: Удар по дислокации ВСУ в Сумской области уничтожил более ста человек

    Tекст: Мария Иванова

    В результате удара по месту временной дислокации украинских войск в селе Писаревка Сумской области погибли более ста человек, включая десятки иностранных наемников, знакомых с натовскими системами вооружения, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Вечером 14 ноября в Хотенском районе Сумской области был нанесен удар по временной дислокации украинских войск, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

    Удар пришелся на село Писаревка, по предварительным данным, число погибших может превышать сто человек. На данный момент точное количество жертв выясняется, многие из них пока не идентифицированы.

    Кроме того, в этой позиции ВСУ находились несколько десятков иностранных наемников. Лебедев отметил, что среди них были франкоговорящие и испаноговорящие специалисты, знакомые с натовскими системами вооружения.

    Ранее подпольщики сообщали, что более 20 украинских солдат из подразделений теробороны за последние несколько дней бежали из Курской области в направлении Сум.

    Кроме того, в результате диверсии пророссийского подполья на электроподстанции в селе Сергеевка Черниговской области украинский зенитно-ракетный комплекс остался без энергии за два часа до удара по военным объектам в Киевской области.

    14 ноября 2024, 22:23 • Новости дня
    Зеленский объявил о подготовке «плана стойкости»

    Зеленский сообщил Украине о подготовке внутреннего «плана стойкости»

    Зеленский объявил о подготовке «плана стойкости»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о намерении представить на следующей неделе внутренний «план стойкости», состоящий из десяти пунктов, сообщили украинские СМИ.

    Зеленский рассказал, что план будет включать в себя «культурный суверенитет» и «безопасное пространство» для каждого человека. Кроме того, по его словам, в «плане» есть пункты, касающиеся энергетики и вооружений.

    Напомним, это уже не первый «план», который выдвигает Зеленский за время российской специальной военной операции на Украине. В частности, он уже выдвигал собственную «формулу мира», которую Киев рассматривал как единственный приемлемый для Украины исход конфликта. Россия отказалась рассматривать «формулу», а к первому проукраинскому саммиту в швейцарском Бюргенштоке даже Украина и ее союзники сократили «формулу» до трех пунктов из десяти. Кроме того, Зеленский предложил «план победы над Россией». Если «формулу мира» Запад еще рассматривал и выражал ей поддержку, то «план победы» отверг.

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    15 ноября 2024, 09:30 • Новости дня
    ВСУ предприняли попытку бегства из окружения под Курахово

    ВСУ пытались массово эвакуировать солдат с позиций под Курахово

    ВСУ предприняли попытку бегства из окружения под Курахово
    @ REUTERS/Serhii Nuzhnenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные Украины пытаются эвакуировать личный состав из окруженных позиций в районе Курахово, сталкиваясь с потерями при отступлении.

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины предприняли попытку массово покинуть свои позиции в ряде населенных пунктов к югу и юго-востоку от Курахово, сообщает ТАСС. Российские силовые структуры заявили, что украинские подразделения пытаются вывести своих солдат из Елизаветовки, Ильинки, Анновки и Успеновки.

    Согласно сообщению, ВСУ попали в окружение, и их отступление проходит по простреливаемым дорогам, что делает отступление крайне сложным и сопряженным с потерями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в битве за Курахово обнажилась деградация управления ВСУ, что привело к значительным потерям.

    Эксперт назвал ключевые ошибки ВСУ при обороне Курахово, включая недооценку сил противника и слабую координацию действий.

    В Раде рассказали, что власти в Киеве намерены объяснить украинцам сдачу Курахово стратегической необходимостью и перегруппировкой сил.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    15 ноября 2024, 06:20 • Новости дня
    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине

    Экс-заместитель генсека НАТО Гетемюллер предложила России сделать три уступки Трампу в переговорах по Украине

    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп мог бы предложить России согласиться на три уступки в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявила экс-заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

    «Никому не нужно выходить из этого конфликта с сокрушительным поражением», – приводит слова Гетемюллер РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Первой уступкой, по ее мнению, может стать формулировка в соглашении о прекращении огня, аналогичная случаю Германии после Второй мировой войны. Тогда территориальная целостность Германии была сохранена, а разделение страны на восточные и западные регионы не считалось постоянным.

    Гетемюллер также предложила вторую уступку, связанную с вступлением Украины в НАТО. Она считает, что этот процесс не должен быть «отложен на неопределенный срок», а «проработан в течение неопределенного периода», подчеркивая, что Киеву потребуется долгое время для выполнения необходимых условий.

    Третья уступка, по мнению Гетемюллер, должна касаться возобновления переговоров между Россией и США по вопросам контроля над ядерными вооружениями и стратегической стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что нынешние планы Трампа предполагают заморозку линии фронта на Украине, объявление вдоль нее демилитаризованной зоны и отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения аналогичны минским договоренностям, даже «хуже».

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    15 ноября 2024, 01:00 • Новости дня
    США пригрозили России ответом на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ

    Советник Байдена заявил о намерении США и их союзников дать ответ на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ

    США пригрозили России ответом на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и их союзники ответят скоординированными политическими решениями на якобы имеющее место участие северокорейских военных в боевых действиях в Курской области, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    На вопрос о мерах, которые собираются принять США, Салливан заявил: «Я полагаю, что будет скоординированный набор политических решений, который мы примем: дипломатических, относящихся в материальной поддержке Украине, иных».

    Американские власти намерены работать над этими мерами совместно со своими союзниками и партнерами в Европе, а также с Японией и Южной Кореей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что около 10 тыс. северокорейских солдат якобы прибыли в Курскую область для участия в боевых операциях против ВСУ.

    В конце октября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о присутствии северокорейских военных, напомнив о словах президента России Владимира Путина, который указал на право Москвы и Пхеньяна на совместную оборону. Позднее Песков переадресовал вопрос о солдатах КНДР в Минобороны.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    14 ноября 2024, 13:14 • Новости дня
    Российские войска вышли к окраинам Купянска в Харьковской области

    Ганчев: Большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле под Купянском

    Российские войска вышли к окраинам Купянска в Харьковской области
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска предпринимают усилия по закреплению на окраинах Купянска, продолжая наступление к северо-востоку и юго-востоку от города, что может привести к окружению крупной группировки ВСУ, сообщил глава ВГА Харьковской области.

    Российские войска продолжают операцию по закреплению на окраинах Купянска Харьковской области, сообщила ТАСС.

    Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев подчеркнул, что российские силы ведут активные наступательные действия. По его словам, штурмовые группы работают над консолидацией позиций вокруг Купянска.

    Ганчев также отметил, что российские войска продвигаются к северо-востоку и юго-востоку от города. Он считает, что это может способствовать окружению значительной группировки вооруженных сил Украины.

    «Довольно большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили переправу вооруженных сил Украины на Купянском направлении с помощью авиабомбы; ранее сообщалось, что российские войска перерезали Купянское направление.

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    14 ноября 2024, 19:36 • Новости дня
    Критиковавшего Зеленского депутата Рады обвинили в госизмене
    Критиковавшего Зеленского депутата Рады обвинили в госизмене
    @ wikipedia.org

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Верховной рады Евгений Шевченко, заявлявший о диктатуре и беззаконии на Украине, обвиняется в государственной измене, сообщили местные СМИ.

    Как украинское издание Liga.net, обвинение было предъявлено на основании материалов Службы безопасности Украины (СБУ). В Telegram-канале издания говорится: «Нардеп Евгений Шевченко получил подозрение в государственной измене», передает РИА «Новости».

    Ранее Шевченко сообщил, что направил письмо избранному президенту США Дональду Трампу. В письме он попросил Трампа помочь в прекращении «диктатуры и беззакония» на Украине, что вызвало значительный резонанс как внутри страны, так и за ее пределами.

    Кроме того, Шевченко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует начать переговоры об урегулировании с Россией, так как, по его словам, «интересы страны важнее личных амбиций». Он также предупредил, что в случае бездействия Запад может заставить Зеленского уйти.

    В пятницу Главное управление разведки Украины заявило, что Евгений Шевченко, призвавший к диалогу с Россией, не имеет отношения к их ведомству, и отвергло любую связь с ним.

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    14 ноября 2024, 14:25 • Новости дня
    ВСУ в Курской области потеряли за сутки десять танков и свыше 430 военных
    ВСУ в Курской области потеряли за сутки десять танков и свыше 430 военных
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки на Курском направлении потеряла до 430 военнослужащих и 10 танков, сообщило Министерство обороны России.

    За прошедшие сутки потери ВСУ составили до 430 военнослужащих, 10 танков, две БМП и 19 боевых бронированных машин, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, группировка «Север» нанесла поражение формированиям ряда механизированных, танковых и десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Николаево-Дарьино и Новоивановки. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области.

    Армейская авиация и артиллерия также поразили живую силу и технику противника у населенных пунктов Александрия, Богдановка, Викторовка и других. За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 32 580 военнослужащих и значительное количество военной техники.

    В среду пророссийское подполье сообщило, что свыше 20 украинских солдат из подразделений территориальной обороны бежали из Курской области в направлении Сум за последние несколько дней. В прошлые сутки украинская армия потеряла свыше 450 военнослужащих и два танка на Курском направлении.

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    14 ноября 2024, 14:41 • Новости дня
    Российские морпехи уничтожили танк Сhallenger 2 в Курской области
    Российские морпехи уничтожили танк Сhallenger 2 в Курской области
    @ SASCHA STEINBACH/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России с помощью FPV-дрона уничтожили британский танк Challenger 2 украинских военных в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России.

    Танк поразили в районе Новоивановки, морпехи-тихоокеанцы использовали FPV-дрон для поражения британской машины, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    Challenger 2 поразили операторы FPV-дронов 155-й бригады, добавили в министерстве.

    Всего с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли не менее 212 танков.

    В августе телеканал Sky News сообщал, что украинские боевики при атаке на Курскую область применили британские танки Challenger 2. Всего Британия передала киевскому режиму 14 танков Challenger 2, точное число таких машин, задействованных в Курской области, неизвестно.

    Американский журналист Дэвид Экс в своей статье для Forbes критиковал переданные Украине танки Challenger 2.

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    14 ноября 2024, 11:56 • Новости дня
    Путин повысил выплаты участникам СВО с инвалидностью до 4 млн рублей

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении единовременных выплат участникам СВО, которые получили инвалидность в результате ранения, до 4 млн рублей.

    Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, увеличена сумма единовременной выплаты для участников спецоперации, которые получили ранения, приведшие к инвалидности, до 4 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство утвердило постановление о дифференциации сумм единовременных выплат военнослужащим за боевые травмы и увечья в зависимости от степени тяжести полученных ранений. Так, военнослужащие, получившие тяжелые увечья и травмы, будут получать 3 млн рублей, за легкие ранения предусматривается выплата в размере 1 млн рублей, а за иные легкие травмы – 100 тыс. рублей.

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    14 ноября 2024, 17:07 • Новости дня
    Марочко: Российские силы вышли на окраины Купянска
    Марочко: Российские силы вышли на окраины Купянска
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военнослужащие достигли окраин Купянска в Харьковской области и завязали бой, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши ребята зашли в населенный пункт Купянск, продвинулись вдоль железнодорожного полотна и вышли на окраины», – сказал Марочко ТАСС. Кроме того, есть информация о том, что там завязался серьезный бой.

    До этого глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что силы ВСУ стянуты к Купянску, на окраинах которого российские войска ведут активные боевые действия. Ранее российские войска авиабомбой уничтожили переправу вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

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    14 ноября 2024, 20:54 • Новости дня
    Экс-замглавы НАТО назвала возможные компромиссы Трампа по Украине
    Экс-замглавы НАТО назвала возможные компромиссы Трампа по Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп может предложить России пойти на ряд компромиссов при обсуждении способов прекращения конфликта на Украине, считает бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. По ее мнению, подобные инициативы могут быть согласованы с Москвой.

    Геттемюллер в статье для Financial Times сообщила, что Трамп может инициироватьь три варианта уступок, которые, по ее мнению, не вызовут у Москвы несогласия, передает Газета.Ru.

    По ее словам, первый вариант предполагает, что США предложат формулировки для соглашения о прекращении огня, аналогичные тем, что использовались для Западной Германии после Второй мировой войны – территориальная целостность страны была сохранена, а отделение ФРГ от востока не предусматривалось навсегда. Это, как считает Геттемюллер, могло бы стать одной из возможных уступок Москвы.

    Вторым вариантом является предложение отложить вопрос о вступлении Украины в НАТО на неопределенное время. Такой шаг позволил бы России смириться с потенциальным вступлением Украины в альянс. Геттемюллер отмечает, что расширение НАТО за счет Украины при таком подходе может быть заморожено на 20 лет.

    Третья предлагаемая уступка связана с переговорами по стратегической ядерной стабильности. США, по мнению Геттемюллер, могли бы заявить о необходимости возвращения России к переговорам по контролю над ядерными вооружениями и стратегической стабильности. Эти предложения представляют собой возможные шаги для урегулирования конфликта на Украине.

    Ранее FoxNews сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп собирается назначить специального посланника для содействия переговорному процессу между Россией и Украиной.

    В воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит подход Вашингтона к украинскому кризису и контролю над европейскими делами.

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    14 ноября 2024, 12:02 • Новости дня
    Политолог объяснил появление слухов о выборах президента Украины

    Политолог Скачко: Выборы на Украине могут стать началом «тотального компромисса» между Западом и Россией

    Политолог объяснил появление слухов о выборах президента Украины
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский изо всех сил будет пытаться удержать власть. Стоит ожидать, что он продолжит отодвигать сами выборы, а также известными ему методами доказывать, что именно он нужен Западу, чтобы победить Россию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Петр Порошенко заявил, что власть на Украине «собирается на выборы».

    «Появление очередной серии сообщений о возможных выборах на Украине объясняется двумя факторами. Во-первых, в Белый дом возвращается Дональд Трамп, который выступает со своим планом по урегулированию украинского кризиса. Во-вторых, в Киеве на всякий случай готовят платформу к возможным переговорам с Москвой», – считает Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    Он объясняет: Владимир Зеленский – нелегитимный президент Украины, и любое соглашение с ним может быть отменено следующим главой государства. «Поэтому России посылается что-то вроде сигнала: если стороны решат вести переговоры, то в Киеве могут пойти на смену руководства», – уточнил собеседник.

    На этом фоне Скачко обратил внимание на позицию МИД России, согласно которой о легитимности избирательно процесса на Украине можно будет говорить только после того, как станет понятна процедура их проведения. «Непонятно, как в условиях боевых действий там будет организовываться процесс. Кроме того, стоит учитывать огромное число беженцев в странах Европы», – подчеркнул политолог. Поэтому нельзя исключать, что исход возможного голосования будут решать те, кто находится за границей, как это было в случае с Молдавией. «Легитимность этого процесса сомнительна», – добавил спикер.

    Впрочем, эксперт не исключает, что выборы могут стать «началом тотального компромисса между Западом и Россией». «Другой вопрос, готовы ли оппоненты учитывать одно из ключевых условий Москвы – нейтральный статус постсоветской республики», – отметил Скачко. По его прогнозам, Зеленский попытается удержать власть, всячески отодвигая выборы. «Более того, он продолжит известными ему методами доказывать, что именно он нужен Западу, чтобы победить Россию. В арсенале Зеленского для этого – война и террор», – считает политолог. При этом групп, которые рвутся к власти на Украине, довольно много, добавил собеседник.

    Как полагает спикер, основную конкуренцию Зеленскому могут составить политики, которые поссорились с американскими демократами, изгнаны из страны либо сидят в тюрьме. «Из них можно «сколотить» какую-то группу и привести ее к власти. Это было бы выгодно и Трампу», – считает Скачко. Среди кандидатов он выделил следующих: Артем Дмитрук, Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, Евгений Шевченко. «Но баллотироваться может кто угодно, в том числе и Валерий Залужный. Сейчас все, что называется, стоят на низком старте», – заключил Скачко.

    Ранее Петр Порошенко заявил, что действующая власть на Украине уже думает о том, как выиграть выборы, а не о том, как одержать победу в конфликте с Россией. «Власть собирается на выборы, думает про выборы, а не про победу», – возмутился экс-президент.

    Порошенко выразил опасения по поводу программы выплат по тысяче гривен, предложенной Владимиром Зеленским в рамках программы социальной поддержки. Он обвинил действующие власти Украины в попытке «купить голоса избирателей». По его словам, избиратель «на эту позицию больше не пойдет», зато Запад может отказаться «давать деньги Украине на помощь».

    Примечательно, что на этой неделе британская газета The Economist выпустила материал, в котором сообщила, что выборы на Украине могут состояться уже 25 мая 2025 года. По данным издания, мобилизуются региональные избирательные штабы, начинается работа над списками кандидатов.

    Глава МИД России, комментируя эти слухи, отметил, что судить о легитимности выборов на Украине можно будет только по их завершении. «Выборы можно по-разному организовать, вон, видите, как в Молдове организовали выборы. Судить о легитимности того или иного избирательного процесса можно только тогда, когда поймем, что он состоялся, и увидим, каким образом он был организован», – приводит РИА «Новости» слова министра.

    Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «несвоевременны».

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    15 ноября 2024, 03:24 • Новости дня
    Рогов сообщил об освобождении Новодаровки российскими войсками

    Рогов сообщил об освобождении российскими войсками Новодаровки на Времевском направлении в Запорожской области

    Рогов сообщил об освобождении Новодаровки российскими войсками
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска выбиты из Новодаровки на Времевском направлении в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Наши войска выбили противника из Новодаровки и взяли село под свой контроль. Враг бежал под натиском нашей армии, оставив свои позиции», – приводит слова Рогова РИА «Новости».

    Рогов сообщил, что российские силы продолжают продвижение вперед на Времевском направлении.

    Новодаровка – село в Запорожской области, которое расположено недалеко от административной границы с ДНР. Новодаровка находится северо-западнее освобожденных сел Урожайное и Старомайорское.

    Напомним, ранее Рогов сообщал, что российские войска выровняли линию соприкосновения в Запорожской области и продвигаются в западном направлении от сел Новодаровка и Ровнополь, освободив более 12 кв. км территории.

    Министерство обороны в среду сообщило, что российские войска установили контроль над Ровнопольем в ДНР.

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    15 ноября 2024, 01:53 • Новости дня
    Киев объяснил отказ от создания ядерной бомбы

    Подоляк назвал причиной отказа Киева от создания ядерной бомбы ее неспособность изменить ситуацию на фронте

    Киев объяснил отказ от создания ядерной бомбы
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    От создания ядерного оружия Киев удерживают не репутационные последствия, а невозможность с помощью ядерной бомбы изменить ситуацию на фронте, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

    «Если бы это действительно было решение, которое точно могло бы изменить происходящее на фронте, то можно было бы, несмотря на все юридические и репутационные сложности, идти на это», – приводит слова Подоляка ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Однако, как отметил Подоляк, ядерное оружие не способно гарантировать значительных изменений в текущей ситуации на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алексей Ежак из Национального института стратегических исследований заявил, что Украина способна создать ядерную бомбу, аналогичную сброшенной на Нагасаки, в течение нескольких месяцев.

    Официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий заявил, что Украина соблюдает положения Договора о нераспространении ядерного оружия и не намерена создавать ядерное оружие.

    Украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что его страна должна войти в военный альянс или обладать ядерным оружием. Однако позднее он заверил, что Украина не будет создавать ядерное оружие и в вопросах безопасности нацелена только на вступление в НАТО.

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    14 ноября 2024, 12:49 • Новости дня
    Украинские власти объявили принудительную эвакуацию населения из Великой Новоселки

    На Украине анонсировали принудительную эвакуацию семей с детьми из Волновахского района

    Украинские власти объявили принудительную эвакуацию населения из Великой Новоселки
    @ Fermin Torrano/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На подконтрольной Киеву территории Волновахского района ДНР объявлена обязательная эвакуация семей с детьми из 16 населенных пунктов, включая Великую Новоселку и Зеленый Кут.

    Как передает РИА «Новости», украинские власти приняли решение об обязательной эвакуации детей и их семей из Великоновоселковской поселковой территориальной общины Волновахского района. Данное решение предусматривает принудительный характер эвакуации.

    Полный список включает 16 населенных пунктов, таких как Великая Новоселка, Андреевка, Богатырь, Времевка, Зеленый Кут, Золотая Нива, Константинополь, Новый Комар, Новоукраинка, Отрадное, Алексеевка, Петропавловка, Разлив, Славянка, Улаклы, Шевченково.

    Дата начала эвакуации и дальнейшие действия по размещению эвакуированных пока не уточняются.

    Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что внутренне перемещенные граждане Украины возвращаются на неподконтрольные Киеву территории из-за социально-экономических трудностей на новом месте.

    В октябре начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил об обязательной эвакуации из Купянска в связи с ухудшающейся военной ситуацией.

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