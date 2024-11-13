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    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто станет новым президентом Украины, если Трамп отвергнет Зеленского

    ЗЕ-команда – это клиент демократов, и она не нужна Трампу у власти на Украине. Каким образом он может свергнуть Зеленского? Вариантов много. Но победа Трампа открывает окно возможностей и для других политиков.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Мат – более серьезная проблема, чем может показаться

    Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.

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    13 ноября 2024, 16:52 • Новости дня

    Подполье сообщило о бегстве свыше 20 солдат ВСУ из Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Более 20 украинских солдат из подразделений территориальной обороны бежали из Курской области в направлении Сум за последние несколько дней, сообщило пророссийское подполье.

    Там подчеркнули, что случаи дезертирства в украинских подразделениях, находящихся в Курской области, становятся все более массовыми, сообщили в подполье РИА «Новости».

    В октябре Минобороны России публиковало видео бегства украинских войск с позиций в районе Любимовки в Курской области. Первый зампред думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщал, что командиры ВСУ и власти Купянска покинули город, оставив его наемникам и мародерам.

    11 ноября 2024, 19:28 • Новости дня
    ВС России впервые уничтожили «Рубиконом» артустановку ВСУ в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Минобороны России впервые сообщило о том, что расчеты центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» обнаружили и уничтожили артиллерийскую установку вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

    В ведомстве отметили, что это произошло на Курском направлении. Установка была замаскирована, однако благодаря беспилотным технологиям удалось ее выявить и ликвидировать, передает ТАСС.

    В октябре министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал работу нового центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий, сообщило министерство обороны.

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    11 ноября 2024, 14:05 • Новости дня
    Стало известно местонахождение на Украине похищенных из Курской области тринадцати россиян

    Москалькова: Россиян из Курской области нашли на Украине

    Стало известно местонахождение на Украине похищенных из Курской области тринадцати россиян
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На контролируемой киевским режимом территории найдены 13 российских граждан, перемещенных из Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    «У нас есть достоверные сведения о 13 граждан Российской Федерации, которые перемещены в Сумскую область Украины», – цитирует Москалькову ТАСС.

    Ведутся переговоры с украинской стороной о возможном возвращении их в Россию, пояснила она.

    Напомним, Следственный комитет начал расследовать преступления, совершенные ВСУ против мирных жителей в нескольких российских регионах, включая Курскую и Белгородскую области.

    Также против украинских военнослужащих возбудили дело о теракте за подрыв автомобиля в Курской области.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    11 ноября 2024, 18:38 • Новости дня
    Названа сумма затрат на восстановление Курской области

    Губернатор Смирнов: Затраты на восстановление Курской области превысят 700 млрд рублей

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что затраты на восстановление региона после вторжения ВСУ превысят 700 млрд рублей, из которых 118 млрд потребуются для территорий, наиболее пострадавших от боевых действий.

    По его словам, на территории, где велись активные боевые действия или происходила интенсивная артиллерийская и авиационная работа, потребуется около 118 млрд рублей. Смирнов в ходе оперативного совещания подчеркнул, что с первых дней инцидента власти ведут тщательные расчеты необходимых затрат на восстановление, передает ТАСС.

    Губернатор отметил важность оперативных действий по восстановлению разрушенной инфраструктуры и поддержке пострадавших жителей региона. Он выразил уверенность, что региональные власти совместно с федеральным центром справятся с поставленной задачей.

    По последним данным, российские войска в последние сутки успешно отразили шесть контратак ВСУ в Курской области.

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    13 ноября 2024, 03:05 • Новости дня
    США заявили об участии солдат КНДР в боевых действиях в Курской области

    Госдеп США заявил о прибытии до десяти тыс солдат КНДР в Курскую область для боевых действий

    США заявили об участии солдат КНДР в боевых действиях в Курской области
    @ Kim Jae-Hwan/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Примерно десять тыс. северокорейских солдат прибыли в Курскую область для участия в боевых операциях против ВСУ, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

    По словам Патела, элитные отряды армии КНДР уже начали участвовать в боевых действиях совместно с российскими силами, передает ТАСС.

    Также представитель Госдепа отметил, что российская сторона якобы заранее обучила северокорейских солдат управляться с артиллерийскими орудиями и беспилотниками. Кроме того, по словам Патела, они получили основные навыки пехотной подготовки, такие как расчистка траншей, которые являются критически важными для проведения операций на передовой.

    Напомним, 29 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о присутствии северокорейских военных в России, напомнив о словах главы государства Владимира Путина, который указал на право Москвы и Пхеньяна на совместную оборону.

    До этого The New York Times сообщила, что несколько тысяч элитных солдат армии КНДР якобы прибыли в Курскую область для участия в контрнаступлении Российской армии.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    12 ноября 2024, 12:32 • Новости дня
    Главу Суджанского района Курской области Богачева отправили в отставку

    Главу Суджанского района отправили в отставку по требованию местных жителей

    Главу Суджанского района Курской области Богачева отправили в отставку
    @ t.me/bogachev_aleksandr

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече с жителями Суджанского района Курской области было принято решение отправить в отставку главу района Александра Богачева, в обсуждении участвовали губернатор Алексей Смирнов и вице-премьер Марат Хуснуллин.

    Как сообщает РИА «Новости», решение об отставке главы Суджанского района было принято на встрече руководства Курской области с жителями. Встреча, прошедшая во вторник утром, собрала более 700 человек.

    На мероприятии присутствовали губернатор области Алексей Смирнов, экс-глава региона и нынешний министр транспорта Роман Старовойт, а также вице-премьер Марат Хуснуллин.

    Богачев подтвердил RT, что его отстранили от должности именно на этом собрании. «Люди пришли и начали задавать вопросы, порой сложные и неудобные», – заявил Богачев. Он добавил, что собрание еще продолжается, и обсуждения ведутся в напряженной атмосфере.

    Напомним, в августе ВСУ вторглись в Курскую область, в частности, в Суджанский район. Сообщалось, что оставшиеся в городе люди с августа не выходят на связь с родственниками.

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    11 ноября 2024, 15:35 • Новости дня
    В Курской области сбили четвертую за день украинскую ракету в приграничном районе

    Tекст: Денис Тельманов

    В приграничном районе Курской области в течение дня была успешно сбита четвертая украинская ракета благодаря действиям российских ПВО.

    В приграничном районе Курской области была сбита четвертая украинская ракета. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Глава региона выразил благодарность за успешные действия сил противовоздушной обороны.

    «Четвертая украинская ракета сбита нашими бойцами в приграничном районе Курской области. Слава ПВО!» – написал Смирнов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал сотрудников аварийной службы в Запорожской области, ранив троих человек во время восстановления линии электропередачи.

    Минобороны России заявило об уничтожении 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над Курской и Белгородской областями с использованием сил противовоздушной обороны, отметив, что это были БПЛА самолетного типа, целью которых была террористическая атака на объекты в России.

    Также около 23.00 мск два украинских БПЛА были сбиты над указанными регионами, а примерно в 21.25 мск над Белгородской областью был уничтожен еще один беспилотник.

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    11 ноября 2024, 16:46 • Новости дня
    Сенатор Джабаров ответил на заявление Сырского о Курске

    Сенатор Джабаров заявил, что Сырский заблуждается в целях ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Сенатор Владимир Джабаров раскритиковал заявление главкома ВСУ Александра Сырского о целях Киева в Курской области, назвав это заблуждением, и обвинил украинских военных в терроризме.

    Джабаров выразил мнение, что Сырский заблуждается, говоря, что целью ВСУ является защита других направлений фронта. Он подчеркнул, что действия украинских военнослужащих следует рассматривать как терроризм, в то время как «наши солдаты совершают настоящий подвиг», сообщает «Лента.ру».

    Ранее, 8 ноября, The Washington Post опубликовала материал о тяжелых условиях, в которых находятся подразделения ВСУ в Курской области. В беседе с изданием двое неназванных украинских военных описали ситуацию в регионе как «намного сложнее, чем несколько месяцев назад». Они отметили, что идут ожесточенные бои, и военные вынуждены работать в крайне тяжелых условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска успешно отразили шесть контратак ВСУ в Курской области в направлении населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино и Новоивановка, а также сбили четвертую украинскую ракету в приграничном районе региона благодаря действиям сил противовоздушной обороны. Российские вооруженные силы использовали дроны-разведчики для отслеживания группы боевиков из РДК и других подразделений ВСУ в районе Курской области.

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    12 ноября 2024, 05:07 • Новости дня
    ВСУ выжигали дома в Курской области дронами «Баба-яга» с напалмом

    ВСУ применяли дроны «Баба-яга» для ударов зажигательной жидкостью по жилым домам в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    В приграничных районах Курской области ВСУ сбрасывают с дронов «Баба-яга» контейнеры с зажигательной жидкостью на дома мирных жителей, полностью уничтожая их, рассказал начальник штаба батальона группировки «Север» с позывным Молот.

    По его словам, беспилотники сбрасывают контейнеры с зажигательной жидкостью на дома мирных жителей, что приводит к их полному уничтожению.

    «Здесь останки «Бабы-яги», которые летают каждую ночь там, где живут мирные жители. Она сбрасывает мину, которая пробивает крышу. Следом сбрасывает контейнер с зажигательной жидкостью, типа напалм, фосфор или еще что-то. После чего дом выгорает просто до пепла. Не горит только то, что не горит в принципе», – приводит ТАСС цитату военного.

    Молот также уточнил, что бойцам удалось сбить один из дронов электрического типа, который обладает высокой маневренностью и может развивать скорость до 300 км в час.

    Напомним, в начале сентября боец рассказал, как из автомата Калашникова сбивать украинскую «Бабу-ягу».

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    12 ноября 2024, 13:55 • Новости дня
    ВС России отразили семь контратак ВСУ в Курской области

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска отразили семь контратак ВСУ в Курской области, уничтожив более 300 военных и значительное количество техники, включая танки и артиллерийские орудия.

    Российские вооруженные силы отразили семь контратак украинских вооруженных сил в Курской области. Атаки были направлены на населенные пункты Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В результате боевых действий ВСУ потеряли до 90 человек убитыми и ранеными, а также были уничтожены танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и три бронемашины.

    Удары армейской авиации и артиллерии были нанесены по скоплениям живой силы и техники ВСУ в нескольких районах, в том числе в таких населенных пунктах, как Агроном, Александрия, Богдановка и другие. Были поражены подразделения 21-й, 22-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой и других бригад ВСУ.

    Также оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по Сумской области, что привело к уничтожению резервов 22-й, 41-й и 115-й механизированных, а также 17-й танковой бригад. Потери ВСУ за сутки составили более 300 военнослужащих, уничтожены пять танков, четыре боевые машины пехоты, а также четыре артиллерийских орудия и восемь автомобилей.

    Напомним, российские войска отразили шесть контратак ВСУ в Курской области за прошедшие сутки.

    Ранее сообщалось, что в приграничных районах Курской области ВСУ сбрасывают с дронов «Баба-яга» контейнеры с зажигательной жидкостью на дома мирных жителей, полностью уничтожая их. Минобороны сообщило, что расчеты центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» обнаружили и уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в Курской области.

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    10 ноября 2024, 23:56 • Новости дня
    БПЛА сбиты над Белгородской и Курской областями

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим попытался устроить террористическую атаку на Белгородскую и Курскую области, используя беспилотники самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Как сообщило в Telegram министерство, около 23.00 мск два украинских БПЛА были сбиты над указанными регионами.

    Напомним, около 21.25 мск над Белгородской областью также был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа.

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    12 ноября 2024, 15:35 • Новости дня
    Хуснуллин рассказал о порядке выдачи сертификатов на жилье в Курской области

    Стало известно о приоритетной выдаче жилищных сертификатов в Курской области многодетным и пенсионерам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что многодетные семьи и пенсионеры Курской области первыми получат жилищные сертификаты, призванные поддержать жителей приграничья.

    В Курской области начата выдача жилищных сертификатов для жителей приграничных районов, сообщает ТАСС. Приоритет в предоставлении этих сертификатов отдан многодетным семьям и пенсионерам. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин пояснил, что участники специальной военной операции также включены в перечень лиц, имеющих право на получение помощи.

    По словам Хуснуллина, жителей региона особенно интересовали вопросы территориального охвата программы и условия получения сертификатов. Чтобы исключить спорные моменты, необходимо четко определить населенные пункты, которые попадут в зону действия программы. Важным моментом является также вопрос о сроках и условиях получения сертификатов.

    Местное население поддержало предложенные критерии для получения сертификатов. Программа нацелена на улучшение жилищных условий для тех, кто находится в наиболее уязвимом положении.

    Хуснуллин также озвучил суммы выплат пострадавшим для аренды жилья. На эти цели будет выделяться от 20 до 40 тыс. рублей в зависимости от состава семьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Курской области Роман Старовойт принял решение отправить в отставку главу Суджанского района Александра Богачева.

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    13 ноября 2024, 11:31 • Новости дня
    ВС России отбили все попытки контратак ВСУ в районе Суджи

    Малые группы ВСУ безуспешно пытались атаковать войска РФ в Суджанском районе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Суджанском районе Курской области малые группы ВСУ не смогли осуществить успешные контратаки против российских войск, неся потери в живой силе и технике.

    Малые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) безуспешно пытаются контратаковать российские силы в районе Суджи Курской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника артиллерии отдельного разведывательно-штурмового отряда с позывным «Лысый». Он отметил, что ВСУ теряют в живой силе и технике, несмотря на попытки оживить контратаки с использованием бронетехники. По его словам, ни один участок территории в Курской области не был возвращен украинскими силами.

    Также старший офицер артбатареи отряда с позывным «Бурый» подчеркнул, что несмотря на скопление украинских войск в районе Суджи, их силы уменьшаются с каждым днем. «Не так они себя ведут, как в начале, видно, что начинают выдыхаться», – сказал он.

    Кроме того, «Лысый» сообщил о разветвленной сети опорных пунктов ВСУ под Суджей в Курской области. Он отметил, что эти укрепления давно создают проблемы российским силам, однако их уничтожение происходит постепенно. На данный момент были отработаны укрепрайон и взводный опорный пункт – и работа продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морпех рассказал, что деморализация и дезертирство стали частым явлением среди украинских военнослужащих в Курской области, что значительно ослабляет их боевой дух. Газета также сообщала, что жители города Суджа в Курской области более четырех часов провели в подвале многоэтажки, укрываясь от обстрелов Вооруженных сил Украины.

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    11 ноября 2024, 14:15 • Новости дня
    Российские войска ликвидировали боевиков РДК в приграничье Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские вооруженные силы использовали дроны-разведчики для отслеживания группы боевиков из Российского добровольческого корпуса (РДК, запрещенная в России террористическая организация) и других подразделений ВСУ в районе Курской области, сообщили СМИ.

    Как пишет SHOT, изначально группа насчитывала около 100 человек. В результате боевых действий российские подразделения уничтожили почти 90 украинских военнослужащих. Оставшиеся в живых 10–12 бойцов ВСУ начали отступление к границе с Украиной, но их отступление сопровождали российские беспилотники, передает РИАМО.

    Когда до границы оставалось около двух километров, выжившие решили укрыться в полуразрушенном доме в селе Дарьино. Российские военные нанесли удар с помощью авиабомбы. Из-под обломков никто не вышел, что подтвердило успешность операции.

    Накануне The New York Times писала, что по данным американской разведки, Россия усиливает свои позиции в Курской области и Донбассе, что снижает шансы Украины на успех в этих регионах. В Минобороны сообщили, что в приграничном районе Курской области экипаж вертолета Ка-52м успешно поразил живую силу и бронетехнику подразделений ВСУ.

    Ранее российские военные в ходе спецоперации ликвидировали отряд боевиков «Русского добровольческого корпуса» (РДК).

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    12 ноября 2024, 00:46 • Новости дня
    Угрозу атаки дронов объявили в Курской области

    Глава Курской области сообщил об угрозе атаки БПЛА и готовности сил ПВО

    Tекст: Максим Попов

    На территории Курской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

     «Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», – написал Смирнов в своем Telegram.

    Губернатор призвал жителей региона сохранять бдительность и следовать указаниям местных властей.

    В то же время опасность атаки БПЛА объявили и в соседней с Курской Белгородской области, сообщило РИА «Новости».

    "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - сообщило ГУМЧС по региону.

    Напомним, накануне Смирнов заявил, что затраты на восстановление региона после вторжения ВСУ превысят 700 млрд рублей, из которых 118 млрд потребуются для территорий, наиболее пострадавших от боевых действий.

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    12 ноября 2024, 13:19 • Новости дня
    ВСУ спрятали военную технику рядом с мирными жителями в Плехово

    Tекст: Александра Юдина

    Артиллеристы батальона «Арбат» отменили стрельбу в Плехово, чтобы избежать жертв среди мирных жителей, из-за того, что украинские военные спрятали рядом с ними боевую машину пехоты (БМП).

    Украинская БМП была обнаружена в селе Плехово Курской области в непосредственной близости от мирных жителей, передает ТАСС.

    Артиллеристы батальона спецназначения «Арбат» добровольческого корпуса приняли решение отменить стрельбу из-за нахождения гражданского населения вблизи цели.

    Командир орудия с позывным Шани заявил, что огонь планировалось открыть именно по украинской БМП, но из-за риска для жизни мирных граждан, а также из-за неблагоприятных погодных условий артиллеристам пришлось свернуть операцию.

    Шани также отметил, что украинские артиллеристы, заметив движение, часто открывают огонь без различия между военными и гражданскими. Это привело к значительным разрушениям в деревне, где находится артиллерийский расчет «Арбата».

    Начальник артиллерии с позывным Барс подчеркнул, что цель находилась всего в 60 метрах от гражданских, что делало стрельбу крайне рискованной.

    Напомним, украинские военные прикрываются мирными жителями в Херсоне, чтобы избежать атак со стороны российских сил, а также они подставляют жителей Харькова, что способствует разрушению города.

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