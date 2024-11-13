Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.2 комментария
Подполье сообщило о бегстве свыше 20 солдат ВСУ из Курской области
Более 20 украинских солдат из подразделений территориальной обороны бежали из Курской области в направлении Сум за последние несколько дней, сообщило пророссийское подполье.
Там подчеркнули, что случаи дезертирства в украинских подразделениях, находящихся в Курской области, становятся все более массовыми, сообщили в подполье РИА «Новости».
В октябре Минобороны России публиковало видео бегства украинских войск с позиций в районе Любимовки в Курской области. Первый зампред думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщал, что командиры ВСУ и власти Купянска покинули город, оставив его наемникам и мародерам.