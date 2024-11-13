ВС России отразили семь контратак ВСУ в Курской области

Tекст: Мария Иванова

Российские вооруженные силы отразили семь контратак украинских вооруженных сил в Курской области. Атаки были направлены на населенные пункты Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В результате боевых действий ВСУ потеряли до 90 человек убитыми и ранеными, а также были уничтожены танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и три бронемашины.

Удары армейской авиации и артиллерии были нанесены по скоплениям живой силы и техники ВСУ в нескольких районах, в том числе в таких населенных пунктах, как Агроном, Александрия, Богдановка и другие. Были поражены подразделения 21-й, 22-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой и других бригад ВСУ.

Также оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по Сумской области, что привело к уничтожению резервов 22-й, 41-й и 115-й механизированных, а также 17-й танковой бригад. Потери ВСУ за сутки составили более 300 военнослужащих, уничтожены пять танков, четыре боевые машины пехоты, а также четыре артиллерийских орудия и восемь автомобилей.

Напомним, российские войска отразили шесть контратак ВСУ в Курской области за прошедшие сутки.

Ранее сообщалось, что в приграничных районах Курской области ВСУ сбрасывают с дронов «Баба-яга» контейнеры с зажигательной жидкостью на дома мирных жителей, полностью уничтожая их. Минобороны сообщило, что расчеты центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» обнаружили и уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в Курской области.