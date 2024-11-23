WSJ сообщила о создании на Украине «более чем одной» баллистических ракет

WSJ: Украина заявила о создании «более чем одной» баллистической ракеты для обороны

Tекст: Вера Басилая

Гвоздяр заявила, что Украина намерена использовать новые вооружения для защиты от российских войск в ближайшее время, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Однако, как пишет издание, украинской ракетной программе не хватает финансирования, что может отразиться на ее успешности.

Эксперт по военной авиации и космосу Дуглас Барри указывает, что создание баллистических ракет требует значительных ресурсов из-за дорогих материалов, способных выдерживать высокие температуры при входе в атмосферу.

Барри также отметил, что создание оружия в крупных масштабах представляет собой дополнительную сложность для украинского военного производства.

Ранее директор «Спецтехноэкспорта» Алексей Петров сообщил, что Украина планирует начать производство своих баллистических и крылатых ракет к середине 2025 года.

Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ сообщил, что на Украине проходят испытания четырех видов ракет собственного производства.

Военный аналитик Вячеслав Смоленко выразил сомнение в возможности украинской ракеты-дрона «Паляниця» преодолеть 1,5 тыс. км, указав на несоответствие заявленных характеристик ракетным параметрам.