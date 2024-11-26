Британия отказалась отправлять военных на Украину

Глава МИД Британии Дэвид Лэмми исключил участие британских военных на Украине

Tекст: Евгения Караваева

Британия не намерена отправлять своих военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях, передает ТАСС. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лэмми в интервью итальянской газете La Repubblica.

Лэмми подчеркнул, что Британия продолжит поддерживать украинцев, в частности в подготовке военнослужащих, но не будет направлять своих военных в зону конфликта.

Министр также прокомментировал возможность использования частных военных компаний или ввода миротворцев, отметив, что такие вопросы не обсуждаются. Лэмми добавил, что Лондон будет продолжать оказывать военную помощь Киеву, поскольку не видит со стороны Москвы желания договариваться о прекращении конфликта. По его мнению, Украине предстоит суровая зима, и важно подготовить ее к возможным боевым действиям в 2025 году.

Ранее французская Le Monde сообщила о возобновлении обсуждений среди европейских стран по поводу возможной отправки войск на Украину. Это связано с потенциальным изменением политики США после возможного вступления Дональда Трампа на пост президента в 2025 году. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что подобные обсуждения велись и на встрече в Париже в феврале, однако консенсуса не достигли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики разошлись в вопросе отправки войск на Украину, однако некоторые из них все же размышляют о такой возможности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения, что в Европе обсуждается отправка войск или наемников-частников на помощь Украине.

Между тем Италия также заявила об отсутствии намерений отправлять своих военнослужащих на Украину.