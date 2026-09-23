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Чулпан Хаматова отказалась играть в русскоязычной постановке в Европе
NYT: Чулпан Хаматова отказалась играть в русскоязычной постановке в Европе
Актриса Чулпан Хаматова решила не принимать участие в русскоязычной версии спектакля по пьесе Эжена Ионеско в рамках европейского тура, о чем рассказала в интервью американскому изданию The New York Times (NYT).
По ее словам, отказ связан со специфическими особенностями персонажа произведения «Бред», передают «Вести». «Я не смогла бы сыграть эту героиню из «Бреда» на русском языке. Это просто невозможно из-за всех этих нюансов и оттенков», – заявила актриса.
Она также добавила, что перенос спектакля на русский язык потребовал бы фактически заново выстроить образ героини.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале этого года зрители в Таллине и Кишиневе выгнали актрису со сцены из-за обилия нецензурной брани.
В прошлом году администрация Тбилисского русского драматического театра отменила спектакль с ее участием в день премьеры.
В 2024 году руководство Нового Рижского театра уволило Чулпан Хаматову из-за недовольства ее работой.