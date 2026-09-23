Мосгорсуд признал законным заочный арест актера Трескунова

Tекст: Денис Тельманов

«Апелляционной инстанцией Московского городского суда 23 сентября 2026 года оставлено без изменения постановление Тимирязевского районного суда города Москвы об избрании в заочном порядке меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Трескунова Семена Алексеевича», – заявили в пресс-службе суда, передает РИА «Новости».

По данным следствия, артист не ставил соответствующую маркировку на своих публикациях в социальных сетях. За это он дважды в течение года привлекался к административной ответственности, но продолжал игнорировать требования закона.

Минюст России внес Семена Трескунова* в список иноагентов в марте 2024 года. В августе 2026 года актера объявили в розыск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября уголовное дело против актера передали в московский суд.

В августе Министерство внутренних дел России объявило Семена Трескунова в розыск.

Весной столичная прокуратура инициировала уголовное преследование артиста из-за отсутствия специальной маркировки в публикациях.