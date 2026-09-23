МИД: Лавров обсудил с главой МИД Кубы стратегическое партнерство

Tекст: Валерия Городецкая

Лавров провел переговоры со своим кубинским коллегой на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. «В ходе встречи подтверждена нацеленность на продолжение диалога и взаимодействия в интересах укрепления российско-кубинского стратегического партнерства», – говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Стороны также обсудили вопросы обеспечения глобальной и региональной безопасности. Дипломаты подчеркнули важность формирования более справедливого многополярного мироустройства, основанного на уважении суверенитета государств и их права выбирать собственный путь развития.

Напомним, Сергей Лавров и Бруно Родригес начали переговоры в рамках недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

В мае Москва выразила готовность оказывать поддержку Гаване в требовании о прекращении американской экономической блокады.

В феврале президент России Владимир Путин провел встречу с кубинским дипломатом в Кремле.