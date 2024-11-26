Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».5 комментариев
Польский генерал признал ракету «Орешник» угрозой для Украины
Польский генерал Скшипчак назвал ракету «Орешник» угрозой для Украины
Новейшая российская ракета средней дальности «Орешник» представляет угрозу для Украины из-за своей неуловимости для спутниковых разведок, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак.
Применение Россией новейшей ракеты средней дальности «Орешник» является серьезной проблемой для Украины, заявил бывший замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак в интервью порталу fronda.pl.
По его мнению, ни одна из систем спутниковой разведки, которыми пользуется Украина, не смогла зафиксировать запуск этой ракеты, передает РИА «Новости». Это обстоятельство означает, что российские ракеты остаются вне поля зрения существующих разведывательных возможностей.
Скшипчак отметил, что ракета «Орешник» не была обнаружена во время своего запуска и полета ни военной, ни коммерческой спутниковой разведкой, используемой Украиной. По его словам, это указывает на неэффективность систем, работающих в интересах Украины, в выявлении таких угроз. Он подчеркнул, что для россиян это сигнал того, что их ракеты могут оставаться невидимыми для противника.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что такая невидимость ракет укрепляет уверенность России в их эффективности и возможности дальнейших атак на Украину. Скшипчак уверен, что ракета «Орешник» может нанести Украине значительно больший ущерб, чем другие ракетные средства, применяемые Россией ранее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, журналисты изучили фрагменты ракеты «Орешник» в Днепропетровске, Киев попросил иностранных журналистов молчать об обломках «Орешника», а Кулеба рассказал о беспокойстве украинцев из-за удара этой ракетой.