Кулеба сообщил о беспокойстве украинцев из-за удара «Орешником» по Днепропетровску

Tекст: Дмитрий Зубарев

Экс-глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью каналу CNN заявил о повышенной нервозности среди жителей Украины после удара «Орешником» по Днепропетровску, передает RT. «Я не буду скрывать, что люди на Украине нервничают из-за этого последнего удара», – подчеркнул Кулеба.

Он также заметил, что украинские власти не питают иллюзий в отношении нового состава администрации Соединенных Штатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о якобы «отсутствии» гиперзвуковой ракеты «Орешник», которая нанесла удар по военному объекту в Днепре.

Режиссер Эмир Кустурица назвал удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» по Украине зрелищным и масштабным, отметив его быстроту и эффективность.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предостерег Европу от поддержки конфликта на Украине, подчеркнув, что ущерб от ракетной системы «Орешник» будет неприемлемым, а сбить их невозможно.