«Жизнь дорожает, в политике нестабильность, надо сначала обустроиться, обложиться финансовыми подушками». Люди с таким мышлением никогда не встанут на ноги, никогда не будут довольны собой, своей жизнью. Им всегда будет мало. Мало будет именно им, а не ребенку, которому необходимы лишь любящие мать и отец.0 комментариев
Кулеба рассказал о беспокойстве украинцев из-за удара «Орешником»
Кулеба сообщил о беспокойстве украинцев из-за удара «Орешником» по Днепропетровску
Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о беспокойстве граждан из-за удара «Орешником» по Днепропетровску, заметив, что жители страны проявляют нервозность в связи с последними событиями.
Экс-глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью каналу CNN заявил о повышенной нервозности среди жителей Украины после удара «Орешником» по Днепропетровску, передает RT. «Я не буду скрывать, что люди на Украине нервничают из-за этого последнего удара», – подчеркнул Кулеба.
Он также заметил, что украинские власти не питают иллюзий в отношении нового состава администрации Соединенных Штатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о якобы «отсутствии» гиперзвуковой ракеты «Орешник», которая нанесла удар по военному объекту в Днепре.
Режиссер Эмир Кустурица назвал удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» по Украине зрелищным и масштабным, отметив его быстроту и эффективность.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предостерег Европу от поддержки конфликта на Украине, подчеркнув, что ущерб от ракетной системы «Орешник» будет неприемлемым, а сбить их невозможно.