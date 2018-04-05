Срок задержания захваченного Украиной капитана судна «Норд» истек

Херсонский городской суд в четверг должен был избрать меру пресечения капитану задержанного госпогранслужбой Украины российского сейнера «Норд» Владимиру Горбенко, однако заседание не состоялось, сообщил адвокат капитана Дмитрий Щербина.

«Сегодня его не доставили, хотя он был задержан с целью доставки в суд», – приводит его слова ТАСС.

«Официального определения о переносе суда на пятницу пока не было», – уточнил Щербина, назвав поведение прокуратуры «крайне вопиющим случаем».

Адвокат добавил, что срок задержания Горбенко истекает в четверг в 19.00. «Мы посмотрим, освободят его или нет», – сказал защитник.

Щербина добавил, что «прокурор почему-то уверен, что у них есть трое суток, но их у них нет, и это подтвердил судья». По его словам, прокурор выразил готовность доставить Горбенко в суд в пятницу. Щербина также отметил, что прокурор выразил готовность доставить Горбенко в суд в пятницу. Сегодняшнюю недоставку капитана в суд, утверждает защитник, прокурор пояснил тем, что они что-то «перепутали».

Ранее в четверг сообщалось, что украинская прокуратура будет ходатайствовать об аресте на 60 дней капитана захваченного российского судна «Норд». МИД России выразил надежду на то, что Киев проявит здравый смысл в ситуации с судном «Норд», отметив, что пока попытки посетить экипаж не принесли результатов.