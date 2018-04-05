На Украине захотели арестовать капитана судна «Норд»

Украинская прокуратура будет ходатайствовать об аресте на 60 дней капитана захваченного российского судна «Норд», сообщила пресс-секретарь ведомства Татьяна Тихончик.

Она добавила, что капитан будет присутствовать на заседании суда, передает РИА «Новости».

В конце марта стало известно о задержании украинскими пограничниками российского рыболовного судна «Норд». Украинские правоохранители отобрали у экипажа судна российские паспорта, а капитана заподозрили в «нарушении порядка въезда» в Крым. После этого в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства создали оперативную группу для борьбы с украинским пиратством.

МИД России выразил надежду на то, что Киев проявит здравый смысл в ситуации с задержанным судном «Норд», отметив, что пока попытки посетить экипаж не принесли результатов.

В Кремле заявили, что в этой ситуации Москва руководствуется нормами международного права и продолжит защищать интересы субъектов, которые находятся в российской юрисдикции.