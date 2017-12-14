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5 апреля, четверг | Последнее обновление — 12:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Москва призвала Киев проявить здравый смысл в ситуации с судном «Норд»
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У властей США богатая практика грабежа собственного населения
Почему Путин не стал требовать от Британии извинений
Робот-почтальон провалил первое задание
Украинские власти похоронили миф о героях «Небесной сотни»
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Как отбить Украине охоту играть в пиратов
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В отличие, например, от депутата из Евпатории, который сам навлек на себя проблемы, выехав на Украину, российские рыбаки с «Норда» стали жертвой государственного пиратства со стороны Украины. И Москва обязана эту проблему решить. Подробности...
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Франция снова погружается в морок забастовок
Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Вчера в новостях показывали репортажик о том, как люди ломились в переполненный автобус, любезно предоставленный бастующими, один автобус на более чем 300 человек. Отталкивая беременных женщин и наступая друг на друга. Подробности...
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Электромобили – обман человечества
Андрей Караулов, журналист, телеведущий
Чтобы все автомобили, которые ездят по нашим городам и весям, перевести на электричество, надо будет утроить на земле все производство электроэнергии. А где стоят сегодня американские войска? В какие страны они лезут? Подробности...
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Выборы президента России онлайн
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Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве
Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедииПодробности...
Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии
Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуацииПодробности...
Коричневые дожди прошли на Кубани
В некоторых городах Краснодарского края 23 марта прошли коричневые дожди. Синоптики связывают это с песчаной бурей, пришедшей со стороны Средиземного моря. Блогеры активно публикуют фотографии необычного природного явленияПодробности...
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