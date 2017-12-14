Москва призвала Киев проявить здравый смысл в ситуации с судном «Норд»

Москва рассчитывает, что Киев проявит здравый смысл в ситуации с задержанным судном «Норд», но пока попытки посетить экипаж не принесли результатов, заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

«Мы рассчитываем на здравый смысл наших украинских партнеров. Не всегда, к сожалению, этот здравый смысл срабатывает. Поэтому мы будем в ежедневном режиме отслеживать ситуацию, пытаться встретиться с нашими людьми», ­– сказал дипломат, передает РИА «Новости».

Карасин добавил, что Москва задействовала все механизмы для освобождения 10 моряков с задержанного судна. Он отметил, что «был вызван в министерство иностранных дел поверенный в делах Украины (Руслан) Нимчинский, с ним состоялся довольно предметный разговор, вручена нота МИД».

По его словам, «пока все попытки генконсульства в Харькове посетить и увидеть, как живут и в каком состоянии находятся люди, не приносят результатов». «Но хочу вас заверить в том, что все меры, которые в нашем распоряжении есть, мы будем использовать для того, чтобы рыбаки были освобождены», – заявил Карасин.

В конце марта стало известно о задержании украинскими пограничниками российского рыболовного судна «Норд». Украинские правоохранители отобрали у экипажа судна российские паспорта, а капитана заподозрили в «нарушении порядка въезда» в Крым. В четверг капитана «Норда» доставили в херсонское управление СБУ, а затем госпитализировали. Москва потребовала немедленно освободить захваченное судно.

Также в четверг стало известно, что Керченский рыбколхоз имени 1 Мая, которому принадлежит арестованное крымское рыболовецкое судно «Норд», намерен обратиться в Международный комитет Красного Креста с просьбой помочь в освобождении экипажа.

Тем временем в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства создали оперативную группу для недопущения пиратских действий со стороны Украины.