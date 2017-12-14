На Азовском море создана опергруппа для борьбы с украинским пиратством

В Азово-Черноморском территориальном управлении (АЧТУ) Росрыболовства создали оперативную группу для недопущения пиратских действий со стороны Украины, сообщили в пресс-службе Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.

В пресс-службе со ссылкой на руководителя АЧТУ Игоря Рулева сообщили ТАСС, что в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства создана оперативная группа, занимающаяся координацией действий ведомства с пограничными управлениями, «обеспечивая информирование о местонахождении рыболовных судов в Азовском море для недопущения пиратских действий со стороны Украины».

Рыбопромышленникам также направили рекомендации о порядке выхода на промысел в Азовское море, в частности, их обязали предварительно уведомлять погрануправления о выходе судна и об изменении дислокации.

В случае чрезвычайной ситуации рыбакам рекомендовано выходить на связь на определенной частоте.

Вопрос о мерах по обеспечению безопасности российских рыбодобывающих судов в ходе промысла в Азовском море обсуждался после задержания украинскими пограничниками российского рыболовного судна «Норд». Москва потребовала немедленно освободить захваченное судно.

Также в четверг стало известно, что Керченский рыбколхоз имени 1 Мая, которому принадлежит арестованное крымское рыболовецкое судно «Норд», намерен обратиться в Международный комитет Красного Креста с просьбой помочь в освобождении экипажа. Об этом РИА «Новости» сообщила представитель компании Анна Шевелева.

В свою очередь, представляющий интересы экипажа адвокат Дмитрий Щербина сообщил, что капитан арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко переведен в изолятор временного содержания. Ему инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Капитану грозит до пяти лет лишения свободы.

По его словам, в четверг городской суд Херсона рассмотрит вопрос об избрании Горбенко меры пресечения.