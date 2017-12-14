Кремль прокомментировал захват судна «Норд» Украиной

В ситуации с захватом российского судна «Норд» Москва руководствуется нормами международного права и продолжит защищать интересы субъектов, которые находятся в российской юрисдикции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Москва всегда была и остается стороной, приверженной духу и букве международного права, всем положениям, соответствующим международному праву, и во всех наших действиях мы исходим только из этого», – приводит его слова РИА «Новости».

Песков пообещал, что Москва «продолжит защищать интересы всех субъектов, которые имеют отношение к российской юрисдикции».

МИД России ранее в четверг выразил надежду на то, что Киев проявит здравый смысл в ситуации с задержанным судном «Норд», отметив, что пока попытки посетить экипаж не принесли результатов.

В конце марта стало известно о задержании украинскими пограничниками российского рыболовного судна «Норд». Украинские правоохранители отобрали у экипажа судна российские паспорта, а капитана заподозрили в «нарушении порядка въезда» в Крым. После этого в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства создали оперативную группу для борьбы с украинским пиратством.