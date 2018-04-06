Российским рыбакам посоветовали при встрече с украинскими патрулями звонить ФСБ

Выходящие на промысел в Азовском море российские рыбаки после инцидента с сейнером «Норд» получили рекомендации от погранслужб на случай встречи с украинскими патрульными кораблями; им посоветовали звонить в погрануправления ФСБ, сообщил президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб.

«Мы получили на ассоциацию письмо от пограничников для рыбаков, где написано, как себя вести <…> в случае, если есть какой-то запрос со стороны украинского судна: пограничного, военного – любого, то срочно звонить по телефонам», – сообщил он ТАСС. Сивочуб отметил, что в рекомендациях были указаны номера телефонов крымских и керченских пограничных управлений.

Сообщение о такой рекомендации российским рыбакам подтвердили в пограничном управлении ФСБ по Республике Крым.

Кроме того, в письме рекомендуется «ограничить подходы судов к украинскому побережью Азовского моря», а при работе там соблюдать установленные правила рыболовства.

Председатель ассоциации рыбопромышленников Краснодарского края Юрий Атанов со своей стороны сообщил, что подобные рекомендации получили и кубанские рыбаки. Им также выдали телефоны дежурных и позывные корабля пограничной службы.

Сивочуб отметил, что рыбаки сочли изложенное в письме «крайне недостаточным». Он отметил, что проверки судов украинскими и российскими погранслужбами являются обычным делом, потому члены экипажа «Норда» при встрече с украинским патрулем «не почувствовали подвоха». Он сообщил, что сейчас крымчане не выходят на промысел в Азовское море.

Президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма заметил, что рыбаки не выходят на промысел по двум причинам: «первая – потому что страшно», а вторая – нет обстановки, побуждающей рыбаков к риску, так как сейчас идет промысел тюльки, который продлится до 10 апреля. «Рыбаки люди суеверные, выйти в последний день и нажить себе проблемы – это было бы очень странное решение», – добавил он.

Атанов отметил, что ситуацию спасает окончание рыбного сезона в Азовском море. По его словам, смысл туда выходить будет только в августе, а к тому времени, надеется он, обстоятельства могут измениться.

В конце марта стало известно о задержании украинскими пограничниками российского рыболовного судна «Норд». Украинские правоохранители отобрали у экипажа судна российские паспорта, а капитана заподозрили в «нарушении порядка въезда» в Крым.