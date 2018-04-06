Суд в Мариуполе оштрафовал экипаж захваченного Украиной судна «Норд»

Приморский райсуд Мариуполя постановил оштрафовать членов экипажа российского сейнера «Норд», задержанного госпогранслужбой Украины, сообщила представитель компании-владельца судна Анна Шевелева.

«Ждем результаты по двум последним (членам экипажа)», – приводит ее слова «Интерфакс».

Она рассказала, что морякам еще не вернули паспорта. Экипаж должен будет «прийти на допрос в СБУ по делу капитана».

Сумма штрафов пока не названа.

Напомним, за капитана рыболовного судна «Норд» Владимира Горбенко, арестованного в пятницу судом Херсона, внесен залог.

Судно было задержано в конце марта.