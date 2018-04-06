Названа дата освобождения под залог капитана «Норда»

Капитана российского судна «Норд» освободят только 10 апреля, дело находится под контролем уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, сообщает пресс-служба украинского омбудсмена.

«Дело капитана рассматривает Херсонский суд. Судья избрал для него меру пресечения содержание под стражей до 31 мая с возможностью внесения залога в размере 35 тыс. 240 гривен (1 тыс. 352 доллара, – прим. ВЗГЛЯД). Залог уже внесен, однако освободят капитана судна во вторник, 10 апреля. Это дело находится под личным контролем уполномоченного Людмилы Денисовой», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что за капитана рыболовного судна «Норд» Владимира Горбенко, арестованного в пятницу судом Херсона, внесен залог.

В конце марта украинские пограничники задержали российское рыболовное судно «Норд». Украинские правоохранители отобрали у экипажа судна российские паспорта, а капитана заподозрили в «нарушении порядка въезда» в Крым.