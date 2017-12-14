Борьба с «украинским пиратством» требует вмешательства Черноморского флота

Россия начала предпринимать действия, направленные на предотвращение захвата своих траулеров Украиной. Заботиться об охране российского судоходства чиновников и военных наконец-то заставила скандальная ситуация с судном «Норд», чей экипаж вот уже несколько дней находится в плену украинских властей. Какие именно меры могут быть введены ради безопасности моряков в Азовском море?

В четверг в Азово-Черноморском территориальном управлении (АЧТУ) Росрыболовства создана оперативная группа «для недопущения пиратских действий со стороны Украины».

«Рыбаки могут безбоязненно выходить на промысел в Азовское море, их безопасность обеспечивают пограничные управления ФСБ России по Краснодарскому краю и Республике Крым», – пообещал глава АЧТУ Игорь Рулеев. Рыбопромышленников обязали предварительно уведомлять погрануправления о выходе в море и об изменении дислокации, а в случае чрезвычайной ситуации выходить на связь на определенной частоте.

Бывший глава оборонного комитета Госдумы, бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал решение начать защиту кораблей запоздалым.

«Наверное, забыли прежние попытки украинских пограничников проявлять свое хамство. Но хорошо, что теперь принято такое решение. Все, кто ловят рыбу, особенно сейчас, когда идет путина хамсы, должны давать заявку нашим пограничникам, которые обязаны охранять вышедшие на промысел суда. А если будет нехватка сил у погранвойск, надо обязательно привлекать военно-морской флот, в частности и Черноморский», – пояснил Комоедов газете ВЗГЛЯД. Он отметил, что в Азовском море в уже существующие небольшие пункты базирования пограничников можно поставить легкие катера, к тому же в этой акватории уже работают тральщики.

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«Все есть. Лишь бы теперь грамотно поступить. Придется усиливать скоростными вооруженными катерами. Катерам не обязательно держать рыбаков в зоне видимости. Есть радиоконтакт, наблюдение с воздуха, которое можно вести боевыми вертолетами. Главное – оградить суда в зоне промысла от приближающихся со стороны Украины целей. Быть рядом совершенно не обязательно, достаточно технических средств контроля и наблюдения», – пояснил адмирал.

Командование ЧФ официально пока ничего не обещало, однако неофициально источник в силовых структурах во вторник сообщал: «Черноморский флот, в том числе и авиация, если поступит соответствующий приказ, приступит к обеспечению безопасности российского судоходства, то есть будет присутствовать в северо-восточной части Черного моря и в зоне Азовского бассейна». «Угроза украинского государственного пиратства уже обозначилась», – цитировала его газета ВЗГЛЯД.

Как известно, после 2014 года ВМС Украины начали милитаризацию берегов Азовского моря, в частности 501-й батальон морской пехоты уже базируется в Бердянске и Токмаке. Кроме того, в Мариуполе, по официальным данным ВМСУ, стоит 18 боевых кораблей. Правда, в каком эти корабли состоянии, не сообщается – вряд ли все они способны к выходу в море.

Газете ВЗГЛЯД удалось получить комментарий полевого командира Донбасса Вадима Савенко. Как сказано в приговоре одного из украинских судов, летом 2014 года он участвовал во взятии Новоазовска и в ходе боев в городской бухте нанес ракетный удар по украинскому катеру «Гриф». Предположительно, огонь велся из 125-мм пушек танков управляемыми ракетами с дистанции около трех морских миль. В результате принадлежавший Мариупольскому отряду морской охраны катер затонул. Восемь членов экипажа спаслись, двое пропали без вести.

«Украинские ВМС располагают на Азовском море только пограничным отрядом морских катеров. Их там где-то 9–10, не более, – полагает Савенко. – У катеров морской охраны есть только по одной пушке и несколько пулеметов. То есть они не представляют никакого боевого потенциала. Для защиты российских моряков достаточно любого боевого корабля Черноморского флота».

Председатель Движения поддержки флота капитан I ранга запаса Михаил Ненашев оценивает украинский потенциал на Азове еще ниже.

«Украинская власть имеет в Бердянске и Мариуполе всего по одному–два катера на ходу, да и те доходяги. У нас достаточно сил Черноморского флота, морской пограничной береговой охраны, чтобы одним своим видом поставить их на место», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

Ненашев уверен: достаточно того, что украинские пограничники будут знать о факте присутствия российских кораблей в этих водах, например одного корабля III ранга и нескольких катеров морской пограничной охраны. Кроме этого, он призвал самих рыбаков быть решительнее.

«У них есть брандспойты, которые отпугивают даже матерых пиратов. Достаточно будет пару раз съездить им по морде – и они никогда больше не появятся. У Киева одна задача – устроить как можно больше провокаций в преддверии больших спортивных событий. Или он решил захватить рыбаков как заложников, чтобы обменять на кого-то», – сказал Ненашев, подчеркнув, что в охране рыбаков даже не понадобится авиация. Он надеется, что «оружие придется применять крайне редко».

«Есть закон о государственной границе, есть другие законы и нормативы, которые определяют: в случае угрозы нашему кораблю или судну вначале дается предупредительный огонь, а затем уже огонь на поражение. Это соответствует и международному праву, и всем конвенциям по защите судоходства и борьбе с пиратством», – добавил эксперт.

Если сегодня-завтра украинские силовики не освободят «Норд», следует начать «профессионально» досматривать суда под украинским флагом, считает Ненашев.

«Керченский пролив – зона ответственности России, у нас есть возможность проверять их суда по санитарным соображениям и в связи с вопросами безопасности. Тем более они идут через нашу экономическую зону. Это дает нам право останавливать, досматривать и в случае необходимости буксировать их в порт. Все это предусмотрено нормами морского права, нужна лишь политическая воля», – пояснил Ненашев.