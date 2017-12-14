Как отбить Украине охоту играть в пиратов

Захват российского рыболовецкого судна «Норд» вернул в повестку дня вопрос, по поводу которого шли бесчисленные виртуальные войны в 2014–2015 годах: какая стратегия оптимальна для России в отношении Украины, учитывая неуклонное превращение этой страны в территорию-террориста?

По существу, у России были (да и остаются) два варианта действий. Первый – военное вторжение и жесткий оккупационный режим для удержания контроля над территорией, что привело бы к физическому уничтожению существенной части антироссийски настроенного населения, то бишь к геноциду. Второй – игнорирование и изоляция, создание контура безопасности, обходных путей и санитарного кордона от погружающейся в хаос территории.

Почему все прочие варианты неработоспособны – тема для отдельного обсуждения.

Что выбрала Москва, известно, так же как известны и текущие итоги (как позитивные, так и негативные) этого выбора. Однако за прошедшее время в России в целом сложился консенсус по данному вопросу – большая часть российского общества считает, что Кремль сделал верный выбор, отказавшись от активного вмешательства в ситуацию и предоставив Украину своей судьбе.

Кроме того, за это же время стало очевидно, что данное решение России является совершенно неприемлемым для Украины, поскольку единственными способами добывания средств к существованию у этого деградирующего государственно-территориального образования остались исключительно криминальные: от воровства до шантажа.

Ныне к ним добавилось пиратство.

В результате практически вся деятельность украинского государства (вернее того, что от него осталось) последние годы сводится к провоцированию России на шаги, которые позволят и дальше вытягивать из нее деньги тем или иным способом.

Причем если два–три года назад Киев мог питать надежды, что Россия так или иначе останется донором для Украины (Запад принудит Москву, Россия не сможет жить без украинского газового транзита и т.д.), то последнее время все эти иллюзии ускоренно развеиваются.

Украинским властям становится окончательно понятно, что Запад, может, и хотел бы, да не способен заставить Россию платить за Украину. При этом Россия последовательно, неуклонно и успешно замещает все свои нужды, некогда обеспечиваемые Украиной, иными альтернативами: от создания собственных производств вместо традиционных украинских поставщиков до строительства новых газопроводов.

В этой ситуации Киев вполне рационально в отношениях с Россией выбрал стратегию «беспредельщика», поскольку в сложившейся ситуации последняя его надежда – добиться острой реакции Москвы хоть на какой-нибудь повод. Причем, если этот повод будет найден и успешно сработает, его, разумеется, начнут использовать в «промышленных» масштабах.

Безусловно, тем самым пускаются под откос остатки государственной репутации Украины, но это небольшая потеря и для властей страны, и для остального мира.

Разнообразных попыток Киева найти уязвимые точки у Москвы за последние годы было множество. Например, именно отсюда растет запрет на голосование российским гражданам, проживающим на Украине, на президентских выборах. Да, это нарушение базовых международных норм и дипломатических правил, да еще и демонстративное оскорбление российского флага. Неслучайно данный шаг украинских властей вызвал бурную реакцию в соцсетях с требованиями многих людей крайне жесткой реакции на него.

Однако вместо этого Москва ограничилась крайне формальной реакцией и фактически махнула рукой.

Секрет в том, что Россия фактически вычеркнула Украину из списка минимально цивилизованных государств. Вы же не будете требовать выполнения дипломатического протокола от каких-нибудь островных дикарей. Вы просто постараетесь, насколько возможно, отгородиться от них. Ну, если идея сбросить на них ядерную бомбу вам не близка.

Однако все политические, дипломатические, экономические и даже военные провокации – мелочь по сравнению с тем, что украинские власти пытаются использовать в качестве рычага давления на Москву заложников – граждан России.

Следует отметить, что тут ситуация двойственная и крайне сложная.

Нередко можно услышать жесткую – и, по существу, обоснованную – критику в адрес российских властей, которых обвиняют в том, что они бросили на произвол судьбы собственных граждан на Украине. Причем среди них есть как просто проживающие там и тем самым ходящие под дамокловым мечом, так и, например, общественные активисты и ополченцы, попавшие в руки украинских властей и находящиеся в кошмарных условиях в местах заключения.

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В данном случае Москва действительно заняла весьма циничную позицию, основанную на математике: сотни тысяч граждан России на Украине на одной чаше весов и сто сорок шесть миллионов на другой.

Российское государство помнит и старается помочь своим гражданам, попавшим в беду на Украине, но если они действовали (и продолжают действовать), что называется, на свой страх и риск, их спасение не является безоговорочным приоритетом, ради которого задействуются любые ресурсы и механизмы. Им помогают и будут помогать по мере возможности, но никто не знает и не может гарантировать, когда она возникнет, эта возможность.

Жестко, даже жестоко и цинично, но это твердая позиция Москвы, которая не позволяет себя шантажировать и манипулировать собой потерявшему берега соседу.

Однако с судном «Норд» и его экипажем ситуация принципиально иная. В отличие, например, от депутата из Евпатории, который сам навлек на себя проблемы, выехав на Украину, российские рыбаки стали жертвой государственного пиратства со стороны Украины.

И Москва обязана эту проблему решить. Причем проблема эта двойная.

С одной стороны, как показывает практика, в случае Украины можно решить практически любую задачу. Вопрос лишь в цене. Вне всякого сомнения, у Москвы достаточно аргументов в запасе, с помощью которых она может освободить своих моряков.

С другой стороны, стоит один раз с Киевом дать слабину и предоставить ему то, что ему нужно, в обмен на заложников, как он начнет этим приемом пользоваться постоянно, вновь и вновь захватывая российских граждан совершенно криминальными методами.

Собственно, угрозы погранслужбы Украины задерживать все суда, входящие и выходящие из портов Крыма, прямо говорят об этом. Именно поэтому принцип «с террористами не торгуются» столь популярен в мире.

Таким образом, Москва должна тем или иным способом (выкупить, обменять, надавить или что-то еще – варианты тут многообразны) освободить захваченных рыбаков. Но одновременно перед ней стоит задача раз и навсегда ликвидировать угрозу пиратства со стороны Украины, чтобы гарантировать, что подобное не повторится. Способы тут также достаточно многочисленны, и большая их часть относится к ведению российского Министерства обороны.

Учитывая системность подхода Кремля в изоляции и выстраивании кордона безопасности в отношении Украины, без сомнения эта задача будет в итоге решена, а моряки с «Норда» окажутся дома.

Хочется надеяться, что это произойдет уже скоро.