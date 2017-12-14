Черноморский флот способен «пресечь на корню наглость Украины»

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3 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 17:47  |  vz.ru
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Для экспансии российских товаров в Китай наступает подходящий момент

России может быть выгодна торговая война США с Китаем через несколько летФото: Carlos Barria/Reuters
Торговая война Китая и США перешла в новую стадию: Пекин подготовил собственные ограничения для Вашингтона. Известно, что Белоруссия изрядно выиграла на санкционных запретах в России – может ли Россия получить такую же роль, сыграв на китайско-американских противоречиях? И какие российские товары могли бы пользоваться спросом в Китае? Подробности...
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Американец «рассекретил» российский военный технополис

Еще в феврале президенту Владимиру Путину были продемонстрированы возможности будущего анапского технополиса «Эра»Фото: kremlin.ru
Россия возвращается к советской практике «закрытых» военных городов, предположило авторитетное американское издание. Так там оценили планы российского Минобороны по созданию первого военного технополиса на Черном море. Однако российские эксперты уверены, что возврата к практике ЗАТО не будет. Но саму идею создания военных технополисов они оценивают неоднозначно. Подробности...
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Робот-почтальон провалил первое задание

От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломкиФото: Андрей Огородник/ТАСС
XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым? Подробности...
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США выдвигают против России новое оружие «первого удара»

СМИ характеризуют Накасонэ как того, кто «выигрывал все главные битвы»Фото: Aaron Bernstein/Reuters
Следом за Джоном Болтоном в администрации Трампа появился еще один человек, которого России стоит опасаться. Новый глава АНБ Пол Накасонэ желает превратить доверенную ему структуру в оружие первого удара и уже подчеркнул, что направлено оно будет против РФ. Важно подчеркнуть: ничего подобного в истории противостояния России и США никогда прежде не было. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Линия фронта той войны пролегает в головах наших собственных детей

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Организаторы отравления Скрипаля находятся в полной безопасности

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          Черноморский флот способен «пресечь на корню наглость Украины»

          Черноморский флот готов помочь в борьбе с украинским пиратством   3 апреля 2018, 16:35
          Фото: Министерство обороны РФ/РИА «Новости»
          Текст: Алексей Нечаев,
          Марина Балтачева

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          Скандал с задержанием Украиной российского рыболовецкого судна впервые вызвал реакцию тех, кто должен защищать граждан силой оружия – Черноморского флота. Действия Киева там назвали «государственным пиратством» и ждут приказа для принятия конкретных мер. Как именно флот мог бы действовать в таких ситуациях?

          Командование ЧФ готово обеспечить безопасность судоходства в Черном и Азовском морях в связи с действиями украинских пограничников в международных водах, пиратства, сообщил источник в силовых структурах.

          «Черноморский флот, в том числе и авиация, если поступит соответствующий приказ, приступит к обеспечению безопасности российского судоходства, то есть будет присутствовать в северо-восточной части Черного моря и в зоне Азовского бассейна», – заявил источник. «Угроза украинского государственного пиратства уже обозначилась», – подчеркнул он.

          Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 марта рыболовецкое судно «Норд» под российским флагом с экипажем из 10 человек было задержано украинскими пограничниками в Азовском море. Судно было остановлено в 15 милях от Обиточной косы. Свои действия украинцы объяснили тем, что корабль зарегистрирован «на территории Автономной Республики Крым». Наличие у всех членов экипажа «так называемых паспортов граждан РФ, выданных в городе Керчь» в погранслужбе сочли нарушением порядка выезда из «оккупированной территории».

          На следующий день генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее», по которой предусматривается до пяти лет лишения свободы. Украинский суд по ходатайству так называемой прокуратуры «автономной республики Крым» 30 марта наложил арест на захваченное судно.

          Украинские пограничники вынуждают моряков, как сообщили их адвокаты, признать себя гражданами Украины. На этом издевательства в отношении крымчан не закончились, правоохранители также отобрали российские паспорта у моряков, перейдя к попыткам идентифицировать членов экипажа как украинских граждан. Капитан судна «Норд» рассказал, что российские моряки отказались признавать себя украинцами даже в обмен на освобождение.

          На фоне таких действий украинцев советник начальника Генштаба России, бывший главком Черноморского флота адмирал Игорь Касатонов поддержал идею, что ЧФ следует заняться обеспечением безопасности судоходства в Черном и Азовском морях. «Действия украинских пограничников являются вызывающей провокацией и беспрецедентны, особенно на фоне нашего военного превосходства в Азовском и Черном морях. Поэтому нашим пограничникам и нашему Черноморскому флоту необходимо обеспечивать безопасность плаванья вот таких судов и суденышек», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

          «Если в будущем такая провокация будет иметь адекватные действия и Черноморского флота, и наших пограничников, то повтор такой истории исключен. Выводы будут сделаны, и подобная наглость будет пресекаться на корню», – полагает Касатонов.

          Однако не таких ли действий от России и ждет Украина, организовывая подобные провокации? Вызвать реакцию на действия украинской погранслужбы со стороны Черноморского флота, а потом громко заявлять со всех трибун, прежде всего западных, о российской агрессии в Черном или Азовском море. Да и само усиленное патрулирование российскими военными кораблями акватории совместного использования Киев запросто может окрестить морской блокадой.

          Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин не исключил, что «украинская сторона задирается». «Им показалось, что сверху им дана отмашка на всякого рода провокации после дела Скрипаля, высылок наших дипломатов. Им кажется, что они могут нас таким образом «тренировать». Но это, как у нас раньше говорили, до первого милиционера», – подчеркнул парламентарий.

          Однако, ждет Киев повода для обвинения России в агрессии или нет, «если речь идет о нарушении судоходства, о захвате наших кораблей, то мы должны применять в этом случае средства защиты», уверен Затулин. Он добавил, что сомнений в способности ЧФ выполнить любую задачу в этой акватории у него «никогда не было».

          «Украине, чтобы орать перед Западом, даже стая чаек на морской воде будет означать направленную российскую птичью агрессию. А слова наших дипломатов в Европе уже не слышат», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек, отметив, что на это ориентироваться не стоит.

          «Само же присутствие даже одного военного корабля в регионе – это достаточный фактор безопасности для наших судов, который подействует лучше любого успокоительного. В этом случае доброе слово и револьвер действуют гораздо эффективнее, чем просто доброе слово», – подчеркнул Бальбек, напомнив, что в советское время наши корабли выполняли функции «телохранителя» наших судов в Мировом океане, но ни с кем мы в войну не ввязались. «Будем говорить прямо: украинский пограничник против военного корабля – это дикарь с копьем против автоматчика. Рискнет ли нападать в этом случае? Думаю, что камикадзе как социальный статус на Украине отсутствует», – добавил он.

          Конечно, стоит действовать не одной только силой, необходимо постараться дипломатическими методами заставить Украину уразуметь, что нельзя совершать подобные действия. Кроме дипломатии в качестве несиловых методов Константин Затулин отметил контроль выходов наших кораблей и их сопровождение в случае необходимости, а также патрулирование своей экономической зоны, морских границ, что сейчас и происходит. 

          В то же время,

          если Киев не уразумеет недопустимости своих действий, не следует исключать силовые меры воздействия, чтобы «больше неповадно было заниматься пиратством»,

          считает депутат. Кроме того, он уверен, что это позволит в будущем избежать применения силы в более широком масштабе.

          А вот вариант просто перенести промысел в другие места – это не выход. «Подальше можно рыбачить, но там рыбы нет. К тому же разрешенные квадраты промысла четко определены», – объяснил газете ВЗГЛЯД Максим Горланов, гендиректор компании «Крымский берег», давний партнер рыболовецого колхоза, которому принадлежит судно.

          В данный же момент очень важно также сосредоточить усилия, прежде всего дипломатические, на освобождении моряков. 29 марта Москва официально потребовала от Киева немедленно освободить захваченное судно, сравнив действия украинских пограничников с действиями сомалийских пиратов. Капитан судна Владимир Горбина позднее отметил, что российским дипломатам отказывают в доступе к экипажу под предлогом отсутствия на судне граждан России.

          «Я не стану давать в данном случае советы правительству, но ситуация пока не улучшается. Нам говорят, что работа ведется, но как она ведется – нам не проясняют. Единственное, что нам известно, – это то, что на 4 апреля запланирован суд над членами экипажа, и больше мы ничего не знаем», – подчеркнул Максим Горланов.


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