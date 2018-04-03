Похищение российских рыбаков в Азовском море признали пиратством

Командование ЧФ готово обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и в зоне Азовского бассейна в связи с действиями украинских пограничников в международных водах, которые являются проявлением государственного пиратства, сообщил источник в силовых структурах.

«Черноморский флот, в том числе и авиация, если поступит соответствующий приказ, приступит к обеспечению безопасности российского судоходства, то есть будет присутствовать в северо-восточной части Черного моря и в зоне Азовского бассейна», – приводит РИА «Новости» слова источника.

«Угроза украинского государственного пиратства уже обозначилась», – отметил источник.

Напомним, в прошлый понедельник судно «Норд» с 10 моряками на борту было захвачено украинскими пограничниками в Азовском море, после чего было конвоировано в Бердянск. Адвокаты моряков заявили, что задержанных вынуждают признать себя гражданами Украины.

МИД России потребовал немедленно освободить членов экипажа «Норда» и само судно.