Украина пожаловалась на «жесткий» досмотр Россией судов в Керченском проливе

С 30 апреля российская сторона стала ежедневно останавливать для досмотра и идентификации команды следующие в Мариупольский морской порт в Азовском море невоенные суда, сообщили в госпогранслужбе Украины.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что никаких замечаний не следует, однако «россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов, следующих в сторону Украины».

Госпогранслужба Украины сообщает, что 30 апреля во время прохождения Керченского пролива был остановлен следовавший в Мариупольский порт теплоход, в команде которого, по информации ведомства, были граждане Турции, Грузии, Египта и Нигерии. «Российскими пограничниками был осуществлен осмотр судна и проведена идентификация членов команды. Замечаний со стороны пограничников РФ не последовало», – сказано в сообщении.

Сообщается, что в тот же день останавливали теплоход, следовавший из израильского Ашдода в Мариуполь. Команда состояла из украинцев.

1 мая, как утверждается, останавливался теплоход под флагом Болгарии, следовавший из итальянского Ногаро в Мариуполь, а 2 мая – судно под флагом Панамы из итальянской Маргеры в Мариуполь.

Киев утверждает, что некоторые суда досматривают по несколько раз.

Ранее Москва требовала от Киева прекратить издевательства над российскими моряками, пообещав ответить, если Украина не отпустит экипаж рыболовецкого судна.

Напомним, 26 марта украинские пограничники задержали российское судно «Норд». Некоторым членам экипажа удалось бежать в Россию и вернуться в родной Крым. Капитан «Норда» Владимир Горбенко заявлял, что экипаж судна на Украине взяли в заложники, а член экипажа сейнера Ирина Оборина, которой удалость вернуться в Россию, рассказала, как украинские пограничники ставили под пулеметы всю команду судна.