Капитан судна «Норд»: Украина взяла нас в заложники

Капитан захваченного украинскими пограничниками судна «Норд» Владимир Горбенко заявил, что экипаж судна на Украине взяли в заложники.

«По факту, мы пленники. С самого первого дня, когда был задержан сейнер. Изначально арест наложен был на судно, но я и десять членов экипажа оказались в заложниках…», – заявил капитан российского рыболовецкого судна, слова которого передает РИА «Новости».

«Я о таких случаях слышал только возле побережья Африки. В Европе я ни о чем подобном не слышал. В таких ситуациях, при выявлении нарушений, меня должны передать тем властям, кто выдавал документацию, для разбирательства. Но этого сделано не было. А значит – это чистой воды политика, а я с судном оказался не в том месте и не в то время», – считает Горбенко.

«Нам создали настоящую блокаду. Мы десять дней провели на судне, где не могли ни помыться, ни постирать. Цистерна со сточными водами рассчитана на пять дней, но нам пришлось ею пользоваться десять», – пожаловался капитан.

«Говорить о том, что само судно не приспособлено к долгому пребыванию, не приходится. Длина судна 25 метров. Кубрики рассчитаны на четыре человека. Десять дней я и экипаж там ютились», – сказал Горбенко, добавив, что сейчас главная проблема – где в Херсоне всех расселить, как прокормить. «Ведь не только я стал заложником, но и экипаж», – подчеркивает капитан судна.

«Мне и экипажу помогают только юристы, которые тянут нас на свой шее еще с Бердянска. Начиная от закупок продуктов еще на судно, потому что товарные договора с собственником никто не захотел заключать, потому что он зарегистрирован в Крыму», – рассказывает Горбенко.

«Я просил судью разрешить мне выезд в Запорожскую область, где проживает родственник, двоюродный брат, готовый меня приютить у себя, но судья отказал. Вот и скитаюсь сейчас по городу Херсону в поисках ночлега. Хотя, сотрудники СБУ помогали мне с лекарствами, это я не скрываю», – рассказал Горбенко, отмечая, что ситуация с задержанием судна «Норд» и последующие заседания суда подорвали его здоровье.

«Прежде всего, мне надо поправить здоровье, потому что эти события, задержание, ИВС, суды вызвали гипертонический криз», – сказал капитан.

Накануне Москва потребовала от Киева прекратить издевательства над российскими моряками, пообещав ответить, если Украина не отпустит экипаж рыболовецкого судна.

Во вторник стало известно, что члены экипажа задержанного на Украине российского рыболовецкого судна «Норд» допрошены в херсонском управлении СБУ по делу капитана Владимира Горбенко. Позже суд запретил капитану «Норда» выезжать в Крым.