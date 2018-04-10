Экипаж «Норда» допросили в СБУ

Члены экипажа задержанного на Украине российского рыболовецкого судна «Норд» допрошены в херсонском управлении СБУ по делу капитана Владимира Горбенко, сообщила пресс-секретарь прокуратуры автономной республики Крым в структуре генпрокуратуры Украины Татьяна Тихончик.

«Членов экипажа судна уже допросили. Они не подозреваемые, поэтому могут свободно передвигаться», – цитирует Тихончик ТАСС.

Также она отметила, что у членов команды нет необходимости повторно являться на допрос или в суд.

Ранее сообщалось, что капитан крымского сейнера «Норд» Владимир Горбенко, арестованный по обвинению в «нарушении порядка въезда» в Крым вышел из СИЗО в Херсоне. Накануне члены экипажа «Норда» пытались попасть на территорию Крыма через пропускной пункт «Чонгар» в Херсонской области, но им помешали украинские пограничники.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле капитана Горбенко.