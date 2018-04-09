Украинские пограничники отказались пустить экипаж «Норда» в Крым

Члены экипажа задержанного на Украине рыболовецкого сейнера «Норд» пытались попасть на территорию Крыма через пропускной пункт «Чонгар» в Херсонской области, но им помешали украинские пограничники, сообщил помощник главы государственной погранслужбы Украины Олег Слободян.

«Последний раз они пытались выехать сегодня ночью в Крым на Чонгаре», – передает ТАСС слова Слободяна, добавившего, что членам экипажа сделать это не удалось.

По его словам, через пропускной пункт они не были пропущены, так как «у них нет документов, которые дают возможность выезда за границу».



Напомним, у экипажа судна отобрали российские паспорта. Украинские пограничники мотивировали задержание судна тем, что оно зарегистрировано «на территории Автономной Республики Крым», а также называли нарушением порядка выезда из «оккупированной территории» наличие у всех членов экипажа «так называемых паспортов граждан России, выданных в городе Керчь».

Ранее в воскресенье сообщалось, что экипаж судна «Норд» заблокирован украинскими пограничниками в Дергачевском районе Харьковской области, в пункте пропуска Гоптовка.

При этом представители Украины гарантировали переход экипажа российского судна «Норд» через пункт пропуска «Чонгар» на территорию Крыма.

В воскресенье сообщалось, что экипаж российского рыболовецкого судна «Норд» не смог пересечь границу Украины, так как у него якобы отсутствовали необходимые документы.

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что сведения об имеющейся договоренности о выходе членов экипажа судна «Норд» в Крым являются фейком.