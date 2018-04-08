Украина нашла повод не выпускать экипаж «Норда»

Экипаж российского рыболовецкого судна «Норд» не смог пересечь границу Украины, так как у него якобы отсутствовали необходимые документы, утверждают в пресс-службе украинской госпогранслужбы.

«Во время пограничного контроля лица, которые ехали как пассажиры, вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в Россию», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В госпогранслужбе Украины отметили, что экипаж «Норда» предъявил документы, «которые не дают права для пересечения границы».

Там утверждают, что представители генконсульства России хотели «вывезти команду за пределы Украины под прикрытием своего иммунитета».

На членов экипажа составили протоколы по статье о незаконном пересечении или попытки незаконного пересечения государственной границы Украины.

Напомним, у экипажа судна отобрали российские паспорта. Украинские пограничники мотивировали задержание судна тем, что оно зарегистрировано «на территории Автономной Республики Крым», а также называли нарушением порядка выезда из «оккупированной территории» наличие у всех членов экипажа «так называемых паспортов граждан России, выданных в городе Керчь».

Ранее в воскресенье сообщалось, что экипаж судна «Норд» заблокирован украинскими пограничниками в Дергачевском районе Харьковской области, в пункте пропуска Гоптовка.

При этом представители Украины гарантировали переход экипажа российского судна «Норд» через пункт пропуска «Чонгар» на территорию Крыма.