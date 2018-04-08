Украинские пограничники блокировали экипаж судна «Норд» на КПП

Экипаж российского рыболовецкого судна «Норд» заблокирован украинскими пограничниками в Дергачевском районе Харьковской области, в пункте пропуска Гоптовка, сообщил адвокат Владимир Войтюк.

Он уточнил, что речь идет о девяти членах экипажа судна «Норд», имеющих при себе официальные документы, передает РИА «Новости».

Войтюк подчеркнул, что таким образом Украиной нарушается международное законодательство касательно возможности выезда лица из страны по легальным документам.

Адвокат рассказал, что украинские пограничники заблокировали дипломатические автомобили России с членами экипажа судна «Норд», имеющими при себе временные удостоверения для выезда за границу.

«Пограничниками выкрадены документы граждан под видом проверки и заблокировано какое-либо передвижение. Также пограничники под угрозой задержания держат в страхе людей, которые находятся в автомобиле и вынуждены сидеть в закрытой машине», – подчеркнул Войтюк, отметив, что адвокаты уже восемь часов не могут пробиться к людям из-за неправомерных действий пограничников.

«Они блокируют адвокатов в надежде, что вот-вот люди сдадутся. Блокирование и препятствование адвокатской деятельности неоднократно зафиксированы по вызову патруля полиции по 102. Наряд, прибывший по вызову, заявил, что их не пускают на вторую линию контроля пункта пропуска, поэтому они помочь ни чем не могут», – сказал адвокат.

Ранее украинский суд оштрафовал экипаж российского рыболовецкого судна «Норд» на 1,2 тыс. долларов, после чего моряков выпустили на свободу.

Напомним, в конце марта судно с 10 моряками на борту было захвачено украинскими пограничниками в Азовском море, у экипажа судна отобрали российские паспорта.