Гарантии Киева захваченным российским морякам оказались ложью

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что сведения об имеющейся договоренности о выходе членов экипажа судна «Норд» в Крым являются фейком.

«Информация, распространенная сегодня в СМИ, о якобы имеющейся договоренности России с властями Украины об организованном пропуск граждан Украины – членов экипажа задержанного рыболовного странная «Норд» через КПВВ на админгранице в Крым без надлежащих документов, удостоверяющих личность, является фейком», – написал он в своем Facebook.

Он заявил, что крымские власти через адвокатов и дипломатов якобы пытаются срочно передать паспорта граждан Украины из Крыма для членов экипажа. Бабин уверяет, что дома у членов экипажа эти документы есть.

«С ними их пропустят в Крым через КПВВ без проблем. А по выданным оккупационными властями РФ «аусвайсам» (паспортам) никто никого в Крым не пропустит», – заявил он.

Ранее госпогранслужба Украины заявила, что экипаж российского рыболовецкого судна «Норд» не смог пересечь границу Украины, так как у него якобы отсутствовали необходимые документы.

В воскресенье появились сведения, что представители Украины гарантировали переход экипажа «Норда» через пункт пропуска «Чонгар» на территорию Крыма.

Напомним, у экипажа отобрали российские паспорта, задержание судна было мотивировано тем, что оно зарегистрировано «на территории Автономной Республики Крым».