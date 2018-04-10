Капитан российского судна «Норд» вышел из СИЗО

Капитан крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко вышел из следственного изолятора в Херсоне.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую прокуратуру.

Напмоним, 8 апреля сообщалось, что капитан российского сейнера «Норд» Владимир Горбенко, арестованный украинским судом и находящийся в херсонском изоляторе временного содержания, смог встретиться с адвокатами, которые передали ему лекарства, одежду, продукты, а также пасхальный кулич.

Горбенко обвинен в «нарушении порядка въезда» в Крым. Адвокаты внесли за него залог.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о странностях дела капитана Горбенко.

Между тем, накануне сообщалось, что члены экипажа «Норда» пытались попасть на территорию Крыма через пропускной пункт «Чонгар» в Херсонской области, но им помешали украинские пограничники.