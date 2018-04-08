Адвокаты добились встречи с капитаном захваченного Украиной судна «Норд»

Капитан российского сейнера «Норд» Владимир Горбенко, арестованный украинским судом и находящийся в херсонском изоляторе временного содержания (ИВС), смог встретиться с адвокатами, которые передали ему лекарства, одежду, продукты, а также пасхальный кулич, сообщил представитель защиты Дмитрий Щербина.

«Мы с Александром Руденко, который также является защитником экипажа «Норда», посетили капитана в ИВС», – рассказал Щербина, слова которого передает ТАСС.

По словам адвоката, капитану российского сейнера передали продукты питания, предметы личной гигиены, лекарства, одежду, а также поздравления с наступающей Пасхой и пасхальный кулич.

«Удалось добиться, чтобы ему поставили столь необходимую капельницу, потому что до этого ему давали только таблетки. Все в порядке, состояние, по моим оценкам, среднее», – сообщил адвокат, уточнив, что ожидает выхода своего подопечного из ИВС 10 апреля.

Напомним, в пятницу капитана захваченного Украиной российского рыболовецкого судна «Норд» арестовали, обвинив в «нарушении порядка въезда» в Крым. Адвокаты внесли за Горбенко залог. Освободить капитала обещают 10 апреля.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о странностях дела капитана Горбенко.