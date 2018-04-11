Украинский суд запретил капитану «Норда» выезжать в Крым

Херсонский городской суд по делу о незаконной ловле рыбы избрал капитану задержанного в порту Бердянска российского сейнера «Норд» Владимиру Горбенко меру пресечения в виде личного обязательства являться к представителям следствия по первому требованию.

«Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АРК – личное обязательство с запретом посещать оккупированную территорию», – сообщила пресс-секретарь так называемой прокуратуры «Автономной республики Крым», передает ТАСС.

Под «оккупированными территориями» также имеется в виду Крым, уточнили в ведомстве.

Ранее в среду стало известно, что Херсонский городской суд изберет новую меру пресечения капитану задержанного на Украине российского рыболовецкого судна «Норд» Владимиру Горбенко по статье о незаконной ловле рыбы.

Во вторник стало известно, что члены экипажа задержанного на Украине российского рыболовецкого судна «Норд» допрошены в херсонском управлении СБУ по делу капитана Владимира Горбенко.

Ранее в Херсонском городском суде капитану избрали меру пресечения в виде содержания под стражей два месяца с правом выхода под залог.