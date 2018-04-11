Капитану «Норда» выдвинуто новое обвинение

Херсонский городской суд изберет новую меру пресечения капитану задержанного на Украине российского рыболовецкого судна «Норд» Владимиру Горбенко по статье о незаконной ловле рыбы.

«Предположительно, сегодня ему будет избрана в суде новая мера пресечения. Ему предъявили новое обвинение по статье о незаконной ловле рыбы», – сообщил адвокат Горбенко Александр Руденко, передает ТАСС.

Во вторник стало известно, что члены экипажа задержанного на Украине российского рыболовецкого судна «Норд» допрошены в херсонском управлении СБУ по делу капитана Владимира Горбенко.