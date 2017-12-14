Россия способна наказать Украину за пиратство еще сильнее

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3 мая, четверг  |  Последнее обновление — 22:21  |  vz.ru
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Крым совершил рывок вперед

Теперь Крым и Севастополь можно уверенно относить к субъектам РФ со средним уровнем развитияФото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press
Воссоединение с Россией подняло уровень жизни крымчан, и с этим невозможно спорить. Более того, теперь это не отсталый, а во многом среднестатистический российский регион, причем с хорошими перспективами. Многие оставшиеся проблемы должно решить скорое открытие Керченского моста, но, к сожалению, не все из них: в Крыму еще есть над чем работать. Подробности...
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Протестующие в Армении перешли к «насилию над людьми»

Сторонники оппозиционера Никола Пашиняна парализовали работу транспорта и госучреждений по всей странеФото: Sergei Grits/AP/ТАСС
Сторонники оппозиции в Армении действуют все более жестко. В среду оказались перекрыты автомагистрали, нарушена работа аэропорта, остановлено железнодорожное сообщение. Эксперты отмечают, что, хотя столкновений пока нет, происходящее уже можно назвать насилием над простыми гражданами. И есть признаки того, что ситуация может только усугубиться. Подробности...
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У экипажа Су-30 была причина бороться за самолёт до конца

Фото: twitter.com/MGhorab3
«Вначале летчик пытается спасти самолет; если самолет спасти не удается, его нужно отвести от населенных пунктов, а уже затем катапультироваться. Таким образом, о себе летчик думает в последнюю очередь», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПРО генерал-лейтенант Валерий Горбенко, комментируя крушение российского истребителя Су-30СМ возле аэродрома Хмеймим. Подробности...
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С украинской преступностью случилось чудо

Либо на Украине случилось чудо, либо в прокуратуре занимаются махинациями со статистикойФото: Шарифулин Валерий/ТАСС
Власти Украины рапортуют о резком снижении уровня преступности, который стабильно рос три года подряд. Согласно некоторым версиям, криминала в стране теперь даже меньше, чем в довоенный период. Мотив правительства «нарисовать» себе успехов перед выборами нельзя исключить полностью. Однако у «украинского чуда» есть и другое объяснение. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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В России произошла простая и замечательная вещь

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Почему Россия вдруг прониклась своей же народной мудростью про счастье и деньги и чувствует себя счастливее, несмотря ни на какие внешние катаклизмы и внутренние трудности? Подробности...
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Российский либерализм в роли людоеда

Андрей Бабицкий, журналист
С нашими либеральными соотечественниками мы сосуществовали в одном пространстве, считая, что их взгляды – это такое даже отчасти милое и безвредное недоразумение. 2 мая стало ясно, что нет, это все не чистое теоретизирование. Подробности...
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«Черный блок» устроил в Париже горячий Первомай

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Очень может быть, что, согласно новопровозглашенному лозунгу, европейская жизнь скоро будет интересно «раскрашена» в определенные цвета только что запатентованных борцунов за очередную мировую справедливость. Подробности...
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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
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          Россия способна наказать Украину за пиратство еще сильнее

          Порт Мариуполя останется без работы, если Россия «закупорит» Азовское море   3 мая 2018, 21:35
          Фото: Yannis Behrakis /Reuters
          Текст: Алексей Нечаев,
          Михаил Мошкин

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          «За что они боролись, на то и напоролись». Так в России комментируют жалобы Украины на жесткие действия российских пограничников, начавших досматривать украинские суда в Азовском море. Данный шаг выглядит явным ответом на захват Киевом российского сейнера. Однако это только цветочки – и российская погранслужба способна предпринять по отношению к украинским морякам еще более суровые меры.

          С понедельника погранслужба ФСБ России стала ежедневно останавливать для досмотра и идентификации команды следующие в Мариупольский морской порт в Азовском море невоенные суда. На это пожаловалась в четверг госпогранслужба Украины.

          Как сообщает украинское ведомство, «россияне начли жесткую политику задержания и досмотра судов, следующих в сторону Украины». Например, 30 апреля во время прохождения Керченского пролива был остановлен следовавший в Мариуполь теплоход, в команде которого, по информации ведомства, оказались граждане Турции, Грузии, Египта и Нигерии. Сообщается, что в тот же день останавливали теплоход, тоже следовавший из израильского Ашдода в Мариуполь. Экипаж состоял из украинцев. 1 и 2 мая, как утверждается, пограничники проверили еще несколько шедших в Мариуполь кораблей.

          Госпогранслужба жалуется, что «оккупанты» некоторые суда проверяют по несколько раз.

          «Так, во время оформления теплохода под флагом Мальты (среди экипажа: 16 граждан Украины и два гражданина Турции), следовавшего по маршруту Италия (Монфальконе) – Украина (Мариуполь), судно во время прохождения Керченского пролива было остановлено таким же образом, а уже во время движения судна рекомендованным курсом в Азовском море на траверзе Бердянской косы его снова остановили оккупанты для повторного осмотра и идентификации членов команды», – цитирует сообщение службы УНИАН.

          Действия российских морских пограничников выглядят крайне симптоматично. Напомним, 26 марта украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд». Некоторым членам экипажа удалось бежать и вернуться в родной Крым. Капитан «Норда» Владимир Горбенко заявлял, что экипаж взяли в заложники, а член экипажа сейнера Ирина Оборина, которой удалость вернуться в Россию, рассказала, как украинские пограничники ставили под пулеметы всю команду судна. Москва потребовала прекратить издевательства над российскими моряками, пригрозив ответить, если Киев не отпустит экипаж.

          В ужесточении правил досмотра украинских судов явно просматривается не столько «торговая война», сколько сугубо политический ответ Киеву. На днях источник, близкий к МИДу, сообщил: после того, как будет освобожден захваченный Украиной сейнер «Норд» и его команда, последует российский контрудар. Судя по тому, что происходит в Керченском проливе, возвращения наших моряков в Москве решили больше не ждать – и немедленно проучить Украину за ее пиратское поведение.

          Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД:

          «Раньше мы снисходительно относились к украинским судам. Как говорится, все-таки свои, братья. Ограничивались замечаниями. Теперь мы просто стали выполнять на сто процентов требования морского права, касающиеся прохождения судов, их досмотра».

          Можно предположить, что поводом стала ситуация с нашими моряками, добавил Цеков. «Украинская сторона получила своеобразный ответ на свои действия. За что они боролись, на то и напоролись», – подчеркнул сенатор. Но если действия украинских властей при захвате «Норда» были незаконными и аморальными, то российская сторона действовала в строгом соответствии с требованиями закона. 

          Во сколько обойдется Украине закрытие Мариуполя

          Но что если Москва вообще перекроет для украинских судов движение по Керченскому проливу? Формально международное право, а также договор между нашими странами о совместном использовании Азовского моря от 2003 года такие шаги запрещает. Но Украина также нарушила тот же самый договор 2003 года, захватив в плен безоружных рыбаков.

          Россия могла бы если и не объявлять полную блокаду, то сделать использование его для Украины коммерчески убыточным – например, затормозить проверки до нескольких суток. Первой мишенью такого контрудара станет Мариуполь – он попросту останется без работы.

          «Если Россия де-факто заблокирует Мариуполь – будет плохо, хотя критичного ничего не произойдет», – заявил газете ВЗГЛЯД гендиректор Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По его словам, порт Мариуполя используется главным образом для транспортировки металла в Турцию. «Это своего рода мост между странами. И если Россия действительно заблокирует – нам придется возить металл либо в Одессу, и оттуда уже отправлять на Турцию, либо в Николаевскую область (порт «Ольвия», бывший «Октябрьск»). Не скажу, что это остановит торговлю, но такие действия действительно приведут к определенным убыткам», – полагает Охрименко.

          Мариуполь – признанный центр украинских металлургии и машиностроения. Промышленность полумиллионного города переживает не лучшие времена, как и всей Украины в целом – примером может служить «Азовмаш». Теперь у металлургических предприятий Мариуполя возникают проблемы и с вывозом продукции.

          «Через порт Мариуполя экспортируется продукция металлургических предприятий этого города. Россия напомнила, что она в состоянии все это заблокировать. Думаю, украинский бизнес понимает, что все это не шутки», – сказал радио Sputnik главный редактор издания «Military Крым» подполковник Сергей Ченнык.

          По данным «Свободной прессы», после Майдана и в результате войны в Донбассе грузооборот Мариупольского порта сократился с 15 млн тонн в 2013 году до 6,5 млн тонн в 2017 году, а его удельный вес в системе грузооборота всех портов Незалежной снизился до 5%. Соседний Бердянский морской порт постигла та же участь.

          С финансовой точки зрения прекращение работы портов в Мариуполе и Бердянске может серьезно сказаться на региональной экономике. Мариупольский порт в прошлом году заработал примерно 400 млн рублей (если считать в российской валюте), заплатив налогов на 1 млрд рублей. Бердянский порт заработал более 50 млн рублей и выплатил налогов на 330 млн рублей.

          Таким образом, в случае блокады этих двух украинских портов Украина может потерять за год не менее 7% грузооборота, или около 2 млрд рублей доходов. И это без учета потенциальной потери рабочих мест. Не поддаются пока учету и убытки украинских рыбаков.

          Как писала газета ВЗГЛЯД, сразу после задержания «Норда» сервис MarineTraffic, отслеживающий маршруты судов, зафиксировал, как украинские гражданские и военные суда прекратили всякое движение. Практически все танкеры, контейнеровозы, ролкеры, паромы, буксиры и сейнеры скопились в портах Одессы и Черноморска. Похоже, рыбаки боятся ответа Москвы и не хотят рисковать своими бортами.

          Российские пограничники предупредили о провокациях

          Вечером в четверг крымское погрануправление ФСБ сообщило официальную точку зрения по поводу того, чем вызвано ужесточение контроля за судами в Азовском море. Оно объясняется необходимостью предотвращения попыток проникновения в Россию лиц, причастных к международным террористическим и экстремистским организациям, незаконных мигрантов, контрабанды оружия, боеприпасов, а также обеспечения безопасности мореплавания и строительства Крымского моста.

          «Мы находим полное понимание у иностранных моряков важности реализации данных мер и, в свою очередь, предупреждаем их о возможных провокациях в Азовском море со стороны украинских силовиков», – сообщила пресс-служба управления, которую цитирует ТАСС. Уточняется, что замечаний и претензий со стороны иностранных судовладельцев к российским пограничникам в связи с проведением проверок иностранных морских судов не поступало.


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