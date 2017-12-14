Украинские рыбаки пострадали от пиратства Киева

Украина вновь захватила российское судно под предлогом «незаконной» деятельности на «оккупированной территории». Киев прикрывает свои пиратские действия заявлениями о том, что якобы Крым является украинской территорией. Этот повод украинцы могут использовать вечно, если их наглость не пресечь, считают эксперты. Тем временем украинские рыбаки, заранее испугавшись ответных российских мер, сами покинули Азовское море.

Украина продолжает акты агрессии против мирных российских кораблей – Киев арестовал еще одно российское судно, на этот раз в порту Южный Одесской области. Речь идет о грузовом корабле SeaBreeze, который ходит под флагом Белиза, однако, предположительно, принадлежит российской компании.

Запрос на арест судна был сделан так называемой прокуратурой «автономной республики Крым», которая входит в структуру украинской генпрокуратуры, заявила пресс-секретарь так называемой прокуратуры АРК Татьяна Тихончик. Генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook написал, что судно было арестовано по делу о «незаконной добыче песка» на «временно оккупированных территориях» – в районе Каркинитского залива Черного моря, в заповеднике «Лебединые острова». По его словам, установлено, что добычу песка ведет судно-земснаряд, которое приписано к порту города Туапсе и принадлежит компании Trans Services Maritime.

Песок, по словам Луценко, использовался для «незаконного строительства оккупантского моста в районе Керчи». Он полагает, что компания эта «без зазрения совести ведет свой бизнес», используя, в частности, другие суда, которые «регулярно заходят на территорию Украины».

Инфоцентр «Крымский мост» опроверг связь с сухогрузом SeaBreeze. «Песок для меня привозят по суше, так что получаем веселую сказку на ночь и очередной экземпляр в коллекцию», – подчеркивается на официальной странице моста в Twitter. Кроме того, «на данный момент на стройке моста нет необходимости в песке», добавили в инфоцентре.

Путаные заявления Луценко, из которых не ясно, какое отношение имеет грузовой корабль к добыче песка у побережья Крыма, прояснил в своем Facebook эксперт Фонда «Майдан иностранных дел», главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко. По его словам, претензии у Киева не к арестованному SeaBreeze, а к другому судну, также принадлежащему Trans-Service Maritime Agency, и деятельности самой компании.

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«Сам сухогруз SeaBreeze ничего не нарушал, в оккупированном Крыму не был. Его арестовали «с целью возмещения ущерба в уголовном производстве», отметил Клименко. «Однако есть такой пароход Pechora, хорошо известный в Крыму. Это так называемый землесос. Упрощенно: опускает в море трубу на песчаную отмель и сосет песок себе в трюм», – рассказал он.

По его словам, с 2014–2018 Pechora «хищнически» добывал песок в районе Бакальской косы (северо-западное побережье Крыма, Раздольненский район, заповедник «Лебяжьи острова»). Добытый таким «хищническим» способом песок поставляется в Севастополь, Ялту, Керчь, «в том числе для путинской «стройки века» – Керченского моста и трассы к нему», заявил Клименко. Он добавил, что «на его памяти это первый случай, когда арестовывается пароход судовладельца, которому принадлежит другое судно – нарушитель крымских санкций», подчеркнул Клименко.

А вот случай украинского ареста российских судов, напротив, не первый. Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд» в Азовском море. У членов экипажа «Норд» отобрали российские паспорта. Капитана Владимира Горбенко содержат в следственном изоляторе, ему было выдвинуто обвинение по статье «о незаконной ловле рыбы», сообщил его адвокат Александр Руденко. Члены экипажа были допрошены в херсонском управлении СБУ, а затем отпущены из-под стражи. Им даже собирались разрешить покинуть территорию Украины, однако когда они попытались пройти через пропускной пункт «Чонгар» в Херсонской области, их не пустили украинские пограничники, заявив, что у моряков нет необходимых для пересечения границы документов.

В России такие действия украинских пограничников назвали «пиратством», так как на попытки решать проблему дипломатическим путем Украина практически не реагировала. Свои услуги по защите судов в Черном и Азовском морях предложил Черноморский флот. В итоге на прошлой неделе в Азово-Черноморском территориальном управлении (АЧТУ) Росрыболовства заявили о создании оперативной группы для недопущения пиратских действий со стороны Украины.

Нынешний случай несколько отличается, так как судно было задержано не в море, а в украинском порту, где стояло уже несколько дней. Стоит отметить некую загадочность предполагаемой компании – владельца судна Trans-Service Maritime Agency, она же ООО «Морское агентство Транс-сервис». На некоторых сайтах-трекерах кораблей она действительно значится владельцем судна, однако подтвердить это не представляется возможным. Сайт организации www.trans-service.org не работает, телефоны недоступны либо на них никто не отвечает. Согласно интернет-ресурсам, агрегирующим данные реестров о зарегистрированных юрлицах, гендиректором является некий Пономаренко Евгений Григорьевич, однако с ним связаться также не удалось.

Посольство России в Киеве и генконсульство в Одессе отказались комментировать ситуацию. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила газете ВЗГЛЯД, что работа по этому вопросу ведется и пока никакой более детальной информации нет.

Главный редактор издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко, поддерживающий Украину, объяснил действия украинских властей их несогласием с новым статусом Крыма. «Украина вправе это сделать. Дело в том, что согласно международным законам у Украины есть право задержать равноценное судно судовладельца-нарушителя. То есть украинская сторона признает, что SeaBreeze никогда никаких законов не нарушал, в Крым он не заходил, но судовладельцу принадлежит судно Pechora, которое добывает песок в заповедной зоне и поставляет его на строительство Крымского моста», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

«Украина ранее заявляла по этому поводу всяческие протесты, а теперь решила перейти к более решительным мерам. При этом я не думаю, что Россия пойдет на какие-то резкие шаги, потому что ей сейчас не до того. Но, повторюсь, с точки зрения международного права к Украине не придерешься», – добавил Войтенко.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, напротив, назвал действия Украины просто наглостью.

«Наглость украинских властей продолжается лишь потому, что мы не откликаемся на их провокации, и они решили, что теперь можно безнаказанно наглеть дальше. Это будет продолжаться бесконечно, но ровно до того момента, пока мы не дадим отпор»,

– заявил он газете ВЗГЛЯД. «Я вчера официально запросил у правительства информацию об ответных действиях по освобождению уже задержанных членов экипажа и самого рыболовецкого судна «Норд». То, что произошло со вторым судном, лишь добавляет оснований для таких действий», – указал Затулин.

«И речь совершенно не идет об ответных пиратских действиях вроде захватов украинских кораблей и так далее, что означало бы, что Россия вынуждена становиться на одну доску с Украиной. Вместо этого я предлагаю среди мер, которые могли бы быть обсуждены, закрыть Керченский пролив для прохода кораблей, направляющихся в порты Украины на Азовском море», – подчеркнул депутат.

«Мы в состоянии это осуществить, объяснив вынужденность такой меры с учетом всяких издевательств над нашими гражданами, а также того факта, что Украина не считает крымчан гражданами России, тем самым вторгаясь в вопросы гражданства РФ. Эта мера вполне адекватна, и никто не в состоянии нам воспрепятствовать», – резюмировал Затулин.

Не дожидаясь ответных карательных мер, которые обсуждаются в Госдуме, украинские рыбаки и так уже сами по себе покинули Азовское море. Таким образом украинский рыбный промысел на всей его акватории оказался еще одной жертвой морских разбойников, угнавших в Бердянск российский сейнер.

Сразу после задержания «Норда» сервис MarineTraffic (отслеживает маршруты судов) зафиксировал, как украинские гражданские и военные суда прекратили всякое движение.

Как сообщило накануне ФАН, практически все танкеры, контейнеровозы, ролкеры, паромы, буксиры и сейнеры скопились в портах Одессы и Черноморска. А ведь еще недавно портал отмечал активность даже не десятков, а сотен украинских сейнеров и круизных лайнеров. Похоже, в Киеве боятся ответа Москвы и не хотят рисковать своими бортами.